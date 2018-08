Francisco Belo classificou-se nesta quarta-feira em segundo lugar no meeting de atletismo de Szczecin, na Polónia, igualando o seu recorde pessoal no lançamento do peso, de 20,86 metros.

O atleta do Benfica, que participou nas qualificações do lançamento do peso dos Campeonatos da Europa de atletismo, que terminaram no domingo em Berlim, não conseguindo então o apuramento para final, aproveitou a proximidade e, na manhã de segunda-feira, viajou de autocarro para a Polónia para competir neste meeting.

Belo abriu o concurso com 19,27m, melhorou para 19,43m e fez um nulo. Ao terceiro ensaio conseguiu os 20,86 metros, igualando a marca que lhe deu o triunfo em 2017 nos Jogos Universitários, em Taiwan.

O atleta do Benfica perdeu com o recém-coroado campeão europeu Michal Haratyk, que lançou 21,06 metros. O terceiro foi o jamaicano Odayne Richards, com 20,76 metros.

