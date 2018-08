Boys Amateur: Lencart e “Dani” com saltos gigantes

Pedro Lencart, detentor do título, e Daniel da Costa Rodrigues, na sua estreia neste importante torneio com apenas 15 anos, apuraram-se hoje para a fase de match play (por eliminatórias) do The Boys Amateur Championship, um dos Majors mundiais para jogadores de sub-18.

A fase de stroke play (por pancadas) decorreu em duas voltas nos campos de Royal Portrush (Par 71) e de Portstewart (Par 72), na Irlanda do Norte. Já a de match play, com os 64 primeiros de entre 252 participantes iniciais (oriundos de 28 países), decorrerá unicamente em Royal Portrush.

Ontem, no fim da primeira volta em Royal Portrush, os dois portugueses marcaram 76 (+5) ficando fora do cut provisório, mas hoje, em Portstewart, protagonizaram notáveis recuperações na tabela, encabeçada pelo inglês Robin Williams (69-71) e o irlandês Mark Power (71-69), ambos com 140 (-3).

Lencart não começou bem a segunda volta, ao fim de seis buracos seguia já com três bogeys e parecia irremediavelmente eliminado, mas eis que entre os buracos 7 e 13 marcou 5 birdies, quatro deles consecutivos (do 10 ao 13). Finalizou com 70 (-2), para um total de 146 (+3), subindo 76 lugares para os 26.ºs.

Quanto a Daniel fez três birdies e dois bogeys para um 71 (-1), escalando 63 posições para os 34.ºs. O terceiro elemento português, Vasco Alves, acabou nos 140.ºs, com 155 (81-74).

O cut, para os 64 primeiros e empatados, fixou-se em 149 (+6) e deixou em prova, exatamente, 64 jogadores.

Na primeira jornada de match play, haverá dois ingleses no caminho dos portugueses: Pedro Lencart defronta James Cooper e Daniel mede forças com Enrique Dimayuga.

