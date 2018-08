Barcelona conquista o "seu" troféu pela 41.ª vez

Pela sexta vez consecutiva e pela 41.ª no total, o Barcelona conquistou o troféu Joan Gamper. O encontro de pré-época, organizado pelos catalães e que precede o arranque da Liga Espanhola, terminou com um triunfo dos anfitriões por 3-0 sobre o Boca Juniors.

O brasileiro Malcom, reforço de Verão proveniente do Bordéus, inaugurou o marcador logo aos 18', graças a um remate que contou com a colaboração do guarda-redes Andrada. Aos 39', foi a vez de Lionel Messi elevar a vantagem, beneficiando de um ressalto e concluindo o lance com um chapéu perfeito.

PUB

No segundo tempo, o técnico Ernesto Valverde fez oito alterações e o elemento em destaque foi Rafinha. O médio brasileiro combinou com Luis Suárez aos 67' para estabelecer o 3-0, graças a uma finalização primorosa: passou a bola por cima do guarda-redes e empurrou para a baliza já na pequena área.

PUB

O Barcelona, que iniciou a temporada com a conquista da Supertaça espanhola (bateu o Sevilha por 2-1), estreia-se na Liga 2018-19 no sábado à noite, em Camp Nou, na recepção ao Alavés.

PUB