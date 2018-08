Aos 27 anos, Victor Moses deixa a selecção da Nigéria

Na ressaca do Campeonato do Mundo de futebol, vão-se sucedendo as despedidas em algumas das selecções. Nesta quarta-feira, depois do guarda-redes croata Subasic, foi a vez de o avançado da Nigéria Victor Moses renunciar à equipa nacional, com o intuito de se concentrar totalmente no clube.

Aos 27 anos, Moses encerra o capítulo selecção com 37 internacionalizações: "Vivi alguns dos melhores momentos da minha vida com a camisola das Super Águias e guardo comigo memórias que vão durar a vida inteira", escreveu o jogador do Chelsea no Twitter.

"Sinto, porém, que este é o momento certo para me afastar e poder concentrar-me totalmente na minha carreira no clube e na família, para além de dar à próxima geração a possibilidade de se afirmar e crescer", prosseguiu.

Moses conquistou a CAN em 2013 e ajudou a Nigéria a chegar aos oitavos-de-final do Mundial de 2014. Em 2016-17 ganhou a Premier League ao serviço do Chelsea, mas ainda não foi utilizado de início pelo novo treinador do clube, Maurizio Sarri, nesta época.



