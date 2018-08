Detidos trabalhadores agrícolas suspeitos de atearem incêndio

A Polícia Judiciária deteve um homem e uma mulher suspeitos de terem ateado um incêndio numa área florestal em São Mamede de Riba Tua, no concelho de Alijó, distrito de Vila Real.

Detidos pela Unidade de Investigação Criminal de Vila Real, são trabalhadores agrícolas com 26 e 44 anos, estando "fortemente indiciados pela prática do crime de incêndio florestal". Segundo referiu a Judiciária, em comunicado, o incêndio em causa ocorreu no dia 24 de Abril, cerca das 14h00, e consumiu uma área de mancha florestal constituída maioritariamente por pinheiro bravo e mato. O fogo "colocou em perigo uma vasta mancha florestal, bem como uma habitação e ainda área agrícola, de valor consideravelmente elevado", que "apenas não foram consumidos devido à rápida intervenção dos meios de combate, nomeadamente do meio aéreo e de quatro corporações de bombeiros".

