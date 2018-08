Através da ilustração, pintura e fotografia, Pëdro descreve aquilo que o rodeia. Retrata pessoas reais, vizinhos ou conhecidos, e interpreta as suas histórias, movendo-se num espaço entre a ficção e a realidade. Os ângulos e as formas geométricas remetem para uma abordagem cubista da realidade, ao mesmo tempo que “a técnica é quase sempre a preto e branco, para ter uma ligação com a fotografia”, explicou Pëdro ao P3. Tem o graffiti como “ingrediente primário” e vai buscar às tags (assinaturas) expressão e energia. Nascido em 1987, fez um percurso académico sempre ligado às artes, quer no secundário quer, posteriormente, na universidade (que não terminou) e actualmente colabora com várias entidades. Para além das ilustrações, também desenvolve trabalhos fotográficos. De momento, contudo, está mais focado em fazer “trabalhos de autor, reportagens sobre situações reais traduzidas para ilustrações”.