Queda de ponte em Génova é uma das mais graves na Europa neste século

Pelo menos 35 pessoas morreram na queda de um viaduto em Génova esta terça-feira, no Noroeste de Itália, num dos mais graves deste tipo de infra-estrutura na Europa desde 2001.

A queda ocorreu às 12h00 locais (menos uma hora em Portugal continental), quando um trecho da ponte Morandi, de 1182 metros de comprimento e 90 de altura, se desmoronou e deixou vários veículos soterrados debaixo dos escombros.

O acidente com o maior número de vítimas mortais na Europa, até ao momento, aconteceu a 5 de Março de 2001, quando pelo menos 70 pessoas morreram na queda da ponte que ligava Entre-os-Rios e Castelo de Paiva, no rio Douro, no Norte de Portugal.

A relação das quedas de pontes com vítimas mortais no mundo nos últimos anos é a seguinte:

Foto Colapso de ponte em Minneapolis em 2007 Joshua Lott/REUTERS

15 de Março de 2018 - Uma ponte pedonal desabou em Miami, nos Estados Unidos, causando a morte de seis pessoas.

15 de Janeiro de 2018 - Pelo menos dez trabalhadores morreram na Colômbia ao cair uma ponte em construção na estrada que liga Bogotá a cidade de Villavicencio.

2 de Janeiro de 2018 - Cinco pessoas perderam a vida e mais de uma dezena foram dadas como desaparecidas depois de uma ponte pedonal cair sobre o rio Apurímac, na região de Cuzco, no Peru.

17 de Outubro de 2016 - A queda de uma ponte perto de Bali, na Indonésia, causou pelo menos oito mortos e 34 feridos.

31 de Março de 2016 - Vinte e seis pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas quando uma ponte em construção caiu em Calcutá, na Índia.

27 de Julho de 2010 - Trinta e sete pessoas morreram e 19 foram dadas como desaparecidas depois da queda de uma ponte em Luanchuan, na zona central da China.

24 de Dezembro de 2009 - Quarenta e oito mortos após o desabamento da ponte em construção na estrada que une os municípios de Kota e Udaipur, no Estado indiano do Rajastão.

26 de Setembro de 2007 - Quarenta e nove trabalhadores morreram e nove ficaram presos em escombros após a queda de uma secção de uma ponte no delta do Mekong, no sul do Vietname.

1 de Agosto de 2007 - Onze mortos resultaram do desabamento de uma ponte sobre o rio Mississippi, em Minneapolis, no Estado de Minnesota, nos Estados Unidos.

-7 de Novembro de 2005 - Seis trabalhadores morreram e outros três ficaram feridos na queda de uma plataforma suspensa num viaduto da estrada do Mediterrâneo, perto de Almuñecar, em Granada, em Espanha.

23 de Dezembro de 2003 - Mais de 50 pessoas perderam a vida na queda de uma ponte entre as cidades bolivianas de Cochabamba e Santa Cruz, devido às chuvas torrenciais.

26 de Maio de 2002 - Catorze pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas ao cair uma ponte em Webbers Falls, no Oklahoma, nos Estados Unidos

