Três feridos em presumível "ataque terrorista" junto ao Parlamento britânico

Um carro embateu nesta terça-feira contra uma barreira de segurança junto ao Parlamento britânico em Londres, ferindo pelo menos três pessoas, mas sem gravidade. O incidente ocorreu pelas 7h37 e o condutor foi imediatamente detido pelas autoridades.

As autoridades britânicas afirmam que o homem de 20 anos que seguia ao volante da viatura está a ser investigado por suspeita de acto terrorista. A unidade anti-terrorismo da polícia metropolitana lidera a investigação ao caso.

PUB

O incidente foi filmado por câmaras de vigilância, e foi também testemunhado por um jornalista da BBC que descreve que o carro atravessou a estrada em direcção a uma ciclovia onde um grupo de ciclistas aguardava por luz verde do semáforo. "Depois voltou para a estrada e acelerou contra as barreiras de segurança do Parlamento", continuou. "Era um carro pequeno e cinzento e bateu com tal força e velocidade que levantou do chão e balançou", descreveu o jornalista.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As autoridades estabeleceram um perímetro de segurança em torno do Parlamento e encerraram algumas ruas na zona de Westminster, onde são visíveis várias ambulâncias e uma forte presença policial. A estação de metro de Westminster também foi encerrada.

A segurança junto ao Parlamento britânico foi reforçada em Março de 2017, quando um ataque na ponte de Westminster fez quatro vítimas mortais.

PUB