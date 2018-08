Festas do Mar de volta à baía de Cascais para dez dias de concertos gratuitos

As Festas do Mar regressam à baía de Cascais, a partir de sexta-feira, com um programa para dez dias que inclui concertos de António Zambujo, Agir, José Cid, Pedro Abrunhosa, Anjos e Gisela João, sempre em português.

As Festas do Mar são organizadas pela Câmara Municipal de Cascais e o acesso ao evento é gratuito. Entre sexta-feira (dia 17) e dia 26 de Agosto há dois concertos por dia, sendo o primeiro de bandas do município de Cascais, no distrito de Lisboa.

De acordo com uma nota divulgada pelo município, a festa este ano será feita "sempre em português", do fado ao 'pop', tendo os concertos hora de início marcada para as 20h30, com excepção do dia dedicado ao fado (22) e do último dia (26).

Na sexta-feira, António Zambujo convida Luísa Sobral para subir ao palco, depois da actuação de David Pessoa, sábado será Rúben Portinha a fazer a abertura do palco onde, mais tarde, actuarão os Anjos e, no domingo, será Carolina Deslandes a actuar depois da banda Namorados da Cidade.

Segunda-feira, dia 20, José Cid actuará nas Festas do Mar depois de Miguel Gizzas e, na terça-feira, dia 21, será AGIR a subir ao palco depois de Zanibar Aliens. O dia 22 será dedicado ao fado, com início marcado para as 19:40, com fado à janela e Elisa Rodrigues e Gisela João.

No dia 23, Ivo Lucas vai subir ao palco às 20:30 e David Fonseca actua depois, com o dia 24 a ficar reservado para Monday e Diogo Piçarra. Dia 25, Pedro Abrunhosa actuará depois de Manuel Guerra.

No último dia das Festas do Mar, depois da procissão, às 15:00, a Sinfónica de Cascais convida artistas de vários países da lusofonia a subir ao palco: Anselmo Ralph e Paulo Flores (Angola), Fafá de Belém (Brasil), Lura (Cabo Verde), Karyna Gomes (Guiné), Stewart Sukuma (Moçambique), Ana Lains e Luís Represas (Portugal), Tonecas Prazeres (São Tomé e Príncipe) e Piky Pereira (Timor).

Além da animação na Baía de Cascais serão também dinamizados vários conceitos de 'street food' e artesanato ao longo das Festas do Mar, estando reservado para a noite de dia 26, o último das festas, um espectáculo de fogo-de-artifício.

