Derrocada de prédio em Lisboa faz um morto e um ferido

Um prédio desabou na tarde desta terça-feira na avenida D. Carlos I, em Lisboa, causando um morto e um ferido ligeiro, avançou ao PÚBLICO fonte do departamento de comunicação do INEM.

O alerta foi dado às 17h13, pouco tempo depois de uma laje ter caído num prédio em obras, junto ao cruzamento da D. Carlos I com a Calçada do Marquês de Abrantes, atingindo dois trabalhadores. A vítima mortal é um homem de 60 anos, cujo corpo ainda está soterrado. O ferido ligeiro já foi retirado dos escombros, tendo sido transportado para o Hospital S. José, disse ao PÚBLICO a mesma fonte.

"Há partes da fachada que podem ruir", alertou, no local, o director municipal de Protecção Civil e comandante do regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, tenente-coronel Pedro Patrício.

É por isso que o trânsito está totalmente cortado na rua do Merca-Tudo, condicionado na Calçada Marquês de Abrantes e cortado numa das vias da Avenida D. Carlos I, nas imediações do local do acidente.

No local estão operacionais do INEM, do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e da Polícia Municipal.

Recorde-se que em Novembro de 2016, duas pessoas que trabalhavam na reabilitação de um prédio na rua Alexandre Herculano, em Lisboa, morreram depois de uma parede ter desabado, deixando-os soterrados.

