Câmara do Porto avança com queixa-crime contra ex-vereador Correia Fernandes

A Câmara do Porto vai avançar com uma queixa-crime, por difamação, contra o ex-vereador do Urbanismo no primeiro mandato de Rui Moreira, Manuel Correia Fernandes. Em causa estão as declarações do arquitecto à Lusa, em que acusou o actual presidente da autarquia de mentir ao atribuir-lhe a responsabilidade pela aprovação do projecto em curso na escarpa junto à Ponte da Arrábida.

Em comunicado, o gabinete de comunicação da autarquia indica que as declarações de Correia Fernandes “põem em causa o bom nome da instituição Câmara Municipal do Porto, dos seus responsáveis e funcionários e, claro, do presidente da câmara, Rui Moreira”. Por isso, acrescenta-se no documento, a direcção jurídica da autarquia decidiu avançar com a queixa-crime por difamação, arrolar como testemunha “todos os intervenientes no processo”, incluindo funcionários da autarquia e os promotores do projecto "que participaram em reuniões com o arquitecto Manuel Correia Fernandes, tendentes a discutir os PIP [Pedidos de Informação Prévia] que este aprovou e onde consta a solução da construção de um edifício com 51 metros de cércea”.

A Câmara do Porto informa ainda que “dirigiu há meses ao Ministério Público um ofício disponibilizando-se para fornecer todos os dados que este entenda necessários ao apuramento da verdade relativamente a este empreendimento que tem sido alvo de especulação, difamação e mentira política constante” e “insta” os responsáveis políticos, desde 2001, altura em que houve a primeira aprovação para que se construa naquele local, a “declararem se se enganaram ao fazê-lo ou se, entretanto, se arrependeram e entendem que, devido aos seus erros, devem os promotores ser indemnizados”.

A questão da responsabilidade pela aprovação da empreitada em curso na escarpa da Arrábida já fora discutida pelo executivo camarário em Abril deste ano, quando o actual vereador do Urbanismo, Pedro Baganha, afirmou que fora Correia Fernandes quem aprovara o PIP que permitira a construção. Na altura, o ex-vereador socialista, que assumiu o Urbanismo até Maio de 2017, sendo depois substituído por Rui Losa até ao final do primeiro mandato, já clarificara que, apesar de ter aprovado o PIP, tinha havido um licenciamento do projecto, já da responsabilidade de Losa e a emissão do alvará de construção, emitido por Pedro Baganha.

O caso complicou-se depois de Rui Moreira publicar um artigo de opinião no Jornal de Notícias, no domingo, em que se refere exclusivamente a Correia Fernandes como o responsável pelo avançar da obra. O autarca escreveu que “é preciso ser dito, por ser verdade, que foi […] o arquitecto Manuel Correia Fernandes que aprovou o último PIP, com a configuração e dimensão do que está a ser construído.” Moreira acrescentava: “É com base nessa decisão, que nunca partilhou comigo, porque não tinha que o fazer, que os edifícios estão a ser construídos”.

Esta segunda-feira, em declarações à Lusa e reagindo a este artigo, o ex-vereador defendeu que a construção em curso “decorre” das autorizações dos seus sucessores, afirmando: “Tudo o que se diga em contrário é mentira e não vou admitir que a mesma continue a ser repetida impunemente." No mesmo dia, a câmara insistiu nas responsabilidades do arquitecto, dizendo que Rui Losa apenas aprovara uma alteração de função do projecto, que deixaria de ter um edifício destinado a um hotel para ser exclusivamente de habitação. Ao PÚBLICO, Correia Fernandes garantiu que, legalmente, essa mera alteração poderia ser justificação para o PIP por ele aprovado deixasse de ter validade, já que este instrumento obriga a que o licenciamento do projecto a que se refere cumpra, na íntegra o que fora apresentado – forma e função.

Esta terça-feira, no comunicado enviado às redacções, a câmara defende que, por causa da aprovação dos PIP por Correia Fernandes, ficou “obrigada a licenciar aquela obra”. No documento, lê-se ainda: “Mesmo que o licenciamento da obra tivesse ocorrido mais tarde, foram estes dois PIP aprovados que obrigaram a Câmara Municipal do Porto a emitir as licenças, sob pena de cometer ilegalidade. Queria Correia Fernandes que, após a aprovação que deu à construção naquele local e com aquela volumetria, a Câmara do Porto invertesse as suas decisões e indemnizasse de forma milionária os promotores aos quais deu despacho favorável?”.

A Câmara do Porto faz acompanhar o comunicado de uma lista de todas as aprovações que, ao longo dos tempos, foram permitindo o avanço do projecto naquele local. O primeiro PIP foi aprovado ainda em 2002, quando Nuno Cardoso estava prestes a abandonar a presidência da câmara. Seguiram-se outras aprovações que atravessaram os mandatos de Rui Rio e em que as construções previstas para o local foram sendo alteradas.

Na última grande alteração, já com Correia Fernandes, passou-se de um conjunto de vários edifícios, que formariam uma espécie de “parede” em frente à escarpa, para uma construção mais alta. O que foi licenciado são dois edifícios, com 16 pisos (já em construção) e outro com oito). Depois de ter dito à Lusa que o projecto que está ser desenvolvido é “substancialmente” diferente do que fora aprovado por ele, Correia Fernandes explicou ao PÚBLICO que o que está em causa é a “forma” da construção que, na proposta que aprovou seria “mais esbelta”, já que em matéria de área de construção e de cércea não há, praticamente, diferenças.

