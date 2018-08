Erdogan responde a Trump com boicote a produtos electrónicos norte-americanos

Ancara promete retaliar contra Washington pelo agravamento das tarifas aplicadas às importações de alumínio e aço vindas da Turquia e, no meio da instabilidade económica, o Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ameaça boicotar os produtos electrónicos norte-americanos, incluindo o iPhone.

A companhia aérea de bandeira Turkish Airlines e a Turk Telecom, a principal empresa de telecomunicações turca, anunciaram também que vão deixar de comprar publicidade nos media norte-americanos, como retaliação contra à duplicação das taxas aduaneiras anunciada há dias por Donald Trump.

Um dia depois de o Governo turco ser obrigado a anunciar medidas extraordinárias para conter o risco de contágio da crise financeira agudizado pela queda brusca da lira e pela subida dos juros da dívida, o chefe de Estado turco veio nesta terça-feira garantir mais uma vez que não recuará perante os Estados Unidos.

“Vamos impor um boicote aos produtos electrónicos dos Estados Unidos. Se eles têm iPhones, há a Samsung do outro lado, e nós temos a Vestel aqui”, afirmou Erdogan num discurso que assinalou o 16º aniversário da fundação do Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP), referindo-se à multinacional sul-coreana e à tecnológica turca.

O Presidente turco tem-se referido à instabilidade e à queda da divisa turca como uma “conspiração” contra Ancara. Nesta terça-feira, voltou a afirmar que a Turquia estará unida para lutar contra o dólar e a subida das taxas de juro. “Vamos proteger a nossa independência económica permanecendo unidos”.

A descida abrupta dos da lira nos últimos dias — desde o início já leva uma queda superior a 40% — está a ser invertida nesta terça-feira depois de, na véspera, ter atingido o mínimo histórico em relação à moeda norte-americana. O movimento de recuperação começou ainda ontem — um dia agitado nos mercados financeiros — e teve um forte impulso durante a manhã desta terça-feira, em que está a subir mais de 5% (por volta das 13h30, a cotação estava nas 6,54 liras por dólar).

A recuperação segue-se à decisão do banco central turco de avançar com uma série de medidas para garantir a estabilidade financeira – o supervisor anunciou que tomaria “todas as medidas necessárias” para o conseguir e revelou algumas delas, decidindo triplicar o valor em liras que os bancos podem pedir emprestado a partir das suas reservas em moeda estrangeira, de 7,2 mil milhões de euros para 20 mil milhões. O objectivo passa por aumentar a disponibilização da lira turca e de dólares no mercado, através do aumento da liquidez dos bancos.

O agravamento da instabilidade financeira que levou o banco central a intervir para conter os efeitos de contágio da crise numa frágil economia turca intensificou-se depois das declarações de Donald Trump no Twitter na sexta-feira, quando anunciou uma duplicação das taxas aplicadas às importações de alumínio e aço turcas, que já tinham sido agravadas no início do Verão. Foi aí que a moeda turca caiu de forma abrupta, prolongando esse movimento na segunda-feira, ao mesmo tempo em que as taxas de juro da dívida pública atingiram valores historicamente elevados e expondo a fuga de investidores externos.

A queda da divisa turca tem deixado os analistas de mercado alerta em relação ao risco de contágio a outras economias (as empresas turcas têm acumulado dívidas denominadas em dólares) e pelo próprio reflexo nos bancos europeus (nomeadamente para as instituições mais expostas a empréstimos a essas empresas ou às que têm relações com a economia do país).

Na Europa, ao mesmo tempo em que a lira recuperava, as principais bolsas já iniciaram a manhã a negociar em alta. As praças dividem-se entretanto entre ganhos e perdas ligeiros (ao início da tarde, Frankfurt, Paris, Bruxelas, Amesterdão crescem, enquanto Lisboa e Madrid estão em queda).

