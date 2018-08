Jorge Costa vai comandar o Mumbai City

O Mumbai City, sétimo classificado da última Liga indiana de futebol, anunciou nesta terça-feira a contratação do treinador português Jorge Costa, que assinou um contrato válido por uma temporada.

No seu site oficial, o Mumbai City deu as boas-vindas ao treinador de 46 anos, que vai continuar a trabalhar no estrangeiro, depois de na última época ter comandado o Tours, da segunda Liga francesa.

"Estou muito feliz por estar aqui. É um clube que tem uma grande ambição e estou aqui para ajudar o clube a alcançar uma nova dimensão. O Mumbai City tem dos melhores jovens jogadores indianos e quer dar a esta cidade o sucesso e os títulos que merece", afirmou Jorge Costa.

O português sucede ao brasileiro Alexandre Guimarães, antigo seleccionador da Costa Rica e do Panamá.

A Índia é o sexto país onde Jorge Costa vai treinar, depois de Roménia, Chipre, Gabão, Tunísia e França.

