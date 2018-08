Filipa Capelo vence, Leonor Medeiros vice-campeã

Foi um das melhores páginas do Golfe Nacional Amador Feminino. Debaixo de más condições climatéricas, Filipa Capelo venceu o Open Amador da Escócia de Raparigas Sub-16 (oficialmente designado Loretto Golf Academy Scottish Girls' U16 Open Championship) no Murrayfield Golf Club (Par 73) e Leonor Medeiros ficou isolada no segundo lugar.

A atleta da Quinta do Lago e da seleção nacional venceu não só o stroke play, com 149 pancadas (77-72), 3 acima do Par, como também o net. Leonor Medeiros, com o melhor resultado (71) do torneio a fechar e uma excelente recuperação na reta final (birdies nos buracos 16 e 17 e por pouco falhando novo birdie no 18), foi vice-campeã a uma pancada de forçar o ‘play-off’ com a sua companheira da seleção nacional, com um total de 150 (79-71).

PUB

Rita Costa Marques foi 10.ª com 157 (79-78). Em Sub-14, Sofia Barroso Sá foi 9.ª com 155 (77-78).

PUB

Disse Filipa ao Gabinete de Imprensa da FPG: "Joguei os dois dias com péssimas condições, tendo ontem parado de jogar no 8 por causa do nevoeiro. Hoje joguei os últimos 7 buracos com uma chuva intensa e fiz a minha melhor volta de sempre acabando 1 abaixo. Estou muito orgulhosa e feliz não só por mim mas também pela última volta da Leonor."

As quatro atletas da seleção tiveram a orientação da treinadora Marta Ramalho, que afirmou por sua vez: “É um orgulho muito grande, agora enquanto treinadora, ver a garra das nossas atletas em campo. Todas lutaram até ao fim e isso refletiu-se nos resultados.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Houve mais três portugueses convocados pela FPG que competiram no Open Amador da Escócia, no escalão de sub-14 masculinos, sob a orientação do Treinador Nacional Adjunto Hugo Pinto.

Entre 120 jogadores no Turnhouse Golf Club (Par 69), João Miguel Pereira, na sua estreia internacional, terminou nos 81.ºs com 160 (82-78), 22 acima do Par; Tomás Mondim Lopes ficou nos 91.ºs com 162 (77-85) e Alberto Costa Marques um degrau abaixo em 94.º, com 163 (82-81).

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB