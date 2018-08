O colombiano Fabián Puerta, campeão mundial de keirin, foi suspenso preventivamente pela União Ciclista Internacional (UCI), na sequência de um controlo antidoping positivo a uma amostra recolhida no dia 11 de Junho, anunciou nesta terça-feira o organismo.

Puerta, de 27 anos, conquistou o título mundial em Março último, depois de ter sido campeão pan-americano sete vezes consecutivas, de 2011 a 2017, e medalha de prata nos Mundiais de 2014 e 2017.

O colombiano acusou o uso de boldenona, um esteróide anabolizante endógeno incluído na lista de substâncias proibidas, durante os Campeonatos Nacionais de Ciclismo que se realizaram no passado mês de Junho, em Cali.

A UCI diz que não vai fazer mais nenhum comentário sobre o assunto, acrescentando apenas que Puerta tem direito a solicitar a realização da contra-análise à amostra B (recolhida na mesma altura).

Quem reagiu foi a Federação Colombiana de Ciclismo, através da voz do seu presidente, Jorge Ovidio González: "Estamos muito tristes com o sucedido. Sabemos que é um homem limpo, que sempre foi transparente durante a sua carreira. Este é um tema que ele deverá enfrentar com toda a responsabilidade".

Fabián Puerta é o actual campeão mundial de keirin, uma das várias disciplinas olímpicas do ciclismo de pista, que consiste em oito voltas à pista de 250 metros, pedalando, inicialmente, atrás de uma bicicleta motorizada até que os ciclistas cheguem aos 45km/hora.

