E o Celtic ficou pelo caminho

Numa ronda com poucas surpresas, o afastamento do Celtic às mãos do AEK Atenas é uma das notas de destaque da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Os escoceses perderam nesta terça-feira na Grécia, por 2-1, e caíram para a fase de grupos Liga Europa.

Rodrigo Galo, brasileiro com uma longa passagem por Portugal (Gil Vicente, Sp. Braga, Académica, Paços), inaugurou o marcador em Atenas logo aos 6', ficando o 2-0 reservado para o arranque da segunda parte, graças à finalização de Marko Livaja. Scott Sinclair ainda reduziu aos 78', mas foi insuficiente para manter o Celtic em prova, depois do 1-1 em Glasgow, na primeira mão.

No play-off, o campeão grego vai enfrentar o campeão húngaro, porque o Vidi segurou o golo de vantagem obtido na Suécia (1-1) graças a um empate a zero diante do Malmö.

Bem mais folgado foi o apuramento do Red Bull Salzburgo, que no total da eliminatória se impôs por 4-0 aos macedónios do Shkendija, enquanto o Ajax (total de 5-2 diante do Standard Liège) e o Dínamo Zagreb (3-0 ao Astana) também se qualificaram sem grandes sobressaltos.

O único encontro desta ronda que viu a decisão prolongar-se para lá dos 90 minutos foi o Spartak Trnava-Estrela Vermelha. Depois do 1-1 no final do primeiro embate, o cenário repetiu-se na Eslováquia (golo de Marek Bakos aos 6’ e empate de Ben Nabouhane um minuto mais tarde) e o vencedor só foi encontrado no prolongamento. Nemanja Radonjic marcou para os sérvios, que agora terão o Salzburgo pela frente.

Jogos do play-off

BATE Borisov-PSV Eindhoven

Young Boys-Dínamo Zagreb

Estrela Vermelha-RB Slazburgo

Vidi-AEK Atenas

Benfica-PAOK

Ajax-Dínamo Kiev

* A primeira mão joga-se a 21 e 22 de Agosto

