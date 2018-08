Alonso vai deixar a Fórmula 1 no final da temporada

O espanhol Fernando Alonso, de 37 anos, revelou nesta terça-feira que vai abandonar a Fórmula 1 no final da presente temporada. O anúncio foi feito através da conta do Twitter do piloto da McLaren e a escuderia confirmou a decisão através de um comunicado.

O asturiano já tinha deixado os fãs na expectativa, depois de, no sábado, ter prometido novidades para breve. Agora, decidiu fixar o próximo mês de Novembro como a data da despedida das pistas.

Esta é a 17.ª temporada de Alonso na Fórmula 1, tendo o espanhol conquistado por duas vezes o Mundial (2005 e 2006), ao serviço da Renault, escuderia que representou em dois momentos distintos da carreira.

Nos últimos anos, mais concretamente desde 2015, tem competido pela McLaren sem grandes resultados: o melhor que conseguiu foi um quinto lugar num Grande Prémio, remontando o último dos 32 triunfos ao GP de Espanha de 2013, então a correr pela Ferrari.

