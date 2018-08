Aguiar da Beira recebe Mundiais de orientação júnior em 2021

Portugal vai organizar, pela primeira vez, o Campeonato do Mundo de orientação pedestre no escalão júnior, em 2021, uma competição que vai decorrer em Aguiar da Beira, no distrito da Guarda.

A organização portuguesa espera receber várias centenas de atletas oriundos de cerca de 35 países, numa prova que decorrerá no mês de Julho.

Esta atribuição demonstra a confiança que a International Orienteering Federation (IOF) deposita em Portugal, depois de ter entregado ao país a última etapa da Taça do Mundo de Orientação em BTT, já neste ano, em Odemira, e o Campeonato do Mundo de Orientação de Precisão, que decorrerá em 2019, em Idanha-a-Nova.

As qualidades naturais das florestas em redor de Aguiar da Beira, associadas à forte aposta que o município tem efectuado na divulgação da modalidade de orientação ajudaram a que a candidatura portuguesa superasse as da Suécia e da Roménia.

