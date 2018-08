Quando Mingos & Os Samurais foi editado, Miguel Araújo tinha apenas 12 anos. E para ele a música portuguesa era ainda algo extraterrestre. “Quando eu comecei a tocar, por influência dos meus tios, a música que eu ouvia era a que eles me diziam para ouvir: Eric Clapton, Rolling Stones e tal. Não ligavam absolutamente nada à música portuguesa, com uma excepção: um tal de Rui Veloso. Eles diziam-me ‘há um tipo aqui no Porto que toca e canta que é uma coisa maluca.’ E eu fui ouvir.” O álbum que lhe mostraram, na altura, era o quarto lançado por ele, titulado apenas Rui Veloso e editado em 1986, com ele na capa encostado a uma parede a fumar um cigarro (tinha, como referência, os temas Porto Côvo e Porto sentido). “Uns meses depois disso saiu o Mingos & Os Samurais, estava eu de férias com a minha família toda (os meus tios, os meus pais) na barragem da Caniçada, que era onde eu passava sempre as férias. E foi um acontecimento na família, pontuado com um bónus inesquecível: um desses meus tios, Luís Megre Bessa, que toca percussões com Os Azeitonas [grupo a que Miguel Araújo também pertence], por coincidências da vida é amigo do Rui Veloso; que estava a tocar em Amares, lá ao lado. Então o meu tio convidou-o para ir ao piquenique que nós fazíamos.” Rui Veloso aceitou o convite e foi. “Com um boné da Gibson”, recorda Miguel. “Depois houve jantarada e ele tocou várias músicas do Mingos e outras. Foi uma noite absolutamente inesquecível, que eu tenho gravada em vídeo.” Miguel estava na altura a aprender a tocar guitarra e a experiência foi fulcral: “Todos estes acontecimentos fizeram fervilhar em mim uma paixão pela música.”

O disco entrou lá em casa, sim, mas em cassete dupla. “Andava pelos carros, ouvia-se dias a fio. E, para além de a música me cativar muito, porque era assim uma espécie de música anglo-saxónica ao jeito daquela que eu gostava (solos de guitarra e tal), só que cantada em português e com referência geográficas que eu conhecia, como a Areosa, que era ao pé da minha casa, ou de Matosinhos, coisas que me diziam respeito. Era como se de repente fosse possível que a música de que eu gostava fosse mais próxima ainda e não uma coisa distante, a falar dos Estados Unidos ou de Inglaterra, de Liverpool. Tudo isso teve em mim um efeito bombástico.” E parte considerável desse efeito foi a composição de canções em português: “A língua portuguesa empregue nas letras das minhas canções era, e é, a do Carlos Tê [letrista e parceiro de Rui Veloso], mas também do João Monge e de outros assim. Através do Rui Veloso fui conhecendo outros portugueses, de que também gostava e adoro, como o Jorge Palma, o João Gil, o Sérgio Godinho. Mas a voz primordial, os meus orixás na música, foram o Carlos Tê e o Rui Veloso, essa dupla.”

Ao Sol, com convidados

Com três discos a solo (Cinco Dias e Meio, 2012; Crónicas da Cidade Grande, 2014; e Giesta, 2017), além de várias colaborações e parcerias, Miguel Araújo está a percorrer vários palcos, de Janeiro a Dezembro. Esta sexta-feira, dia 17, estará no Sol da Caparica, no segundo dia do festival, com um espectáculo para o qual foi desafiado. “Propuseram-me fazer um concerto com convidados. E eu vou convidar o Tiago Nacarato, que está agora a dar os primeiros passos (o primeiro single dele foi gravado no meu estúdio); o João Só, que também é meu amigo de longa data nestas andanças; e Os Azeitonas.”

Esta digressão coincide com o lançamento, em CD+DVD, da gravação do espectáculo com que Miguel Araújo e António Zambujo encheram 28 coliseus, em Lisboa e Porto. “Foi uma coisa avassaladora, única e inesquecível, até na convivência das equipas, minha e dele. Musicalmente, foi melhorando de noite para noite. Ao ouvir o CD fartei-me de rir, com saudades. O álbum reflecte na íntegra aquilo que a gente fez naquelas noites.”

