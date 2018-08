Um morto e quatro feridos em colisão em Penela

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas num acidente rodoviário registado esta segunda-feira no concelho de Penela, disse à agência Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.

"Um dos feridos é considerado grave", adiantou a fonte do CDOS, indicando que se tratou de uma colisão entre um veículo ligeiro e um pesado de mercadorias, ocorrida pouco antes das 6h, no Itinerário Complementar 3 (IC3), na povoação de Alfafar, distrito de Coimbra.

PUB

Os feridos foram assistidos no local por uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e depois levados para o serviço de urgências dos Hospitais da Universidade de Coimbra. Estiveram no local os Bombeiros Voluntários de Penela e de Condeixa-a-Nova, com 24 operacionais e seis viaturas, além de profissionais da GNR.

PUB

PUB