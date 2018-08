Greve dos enfermeiros com adesão entre os 83% e os 96%

A greve de cinco dias dos enfermeiros, que teve início às 00h00 desta segunda-feira, está a ter uma adesão entre os 83% e os 96%, disse à Lusa o dirigente da Federação Nacional dos Sindicatos de Enfermeiros (Fense).

O protesto dos enfermeiros associados da Fense, que integra o Sindicato Independente Profissionais de Enfermagem (SIPE) e o Sindicato dos Enfermeiros (SE), visa protestar contra o impasse na negociação do acordo colectivo de trabalho, que começou há um ano.

Em declarações à agência Lusa, o dirigente da Fense, José Correia Azevedo, adiantou que a adesão à greve dos enfermeiros "está a ultrapassar as expectativas" e espelha "o descontentamento muito grande" dos profissionais de saúde.

PUB

PUB

Segundo os dados avançados por José Correia Azevedo, a adesão à greve no Hospital São João, no Porto, foi de 96%, e no Centro Hospitalar Lisboa Central, que integra os hospitais S. José. D. Estefânia e Santo António dos Capuchos foi de 93%.

No Centro Hospitalar Lisboa Norte, que engloba os hospitais Santa Maria e Pulido Valente, a adesão à paralisação foi de 95%, no Hospital de Guimarães de 91%, no Hospital de Setúbal de 88% e no Hospital Garcia de Orta, em Almada, situou-se nos 93%.

Os dados adiantam ainda que no Hospital Barreiro-Montijo a adesão atingiu os 89%, no Hospital de Évora os 93%, na Unidade Local de Saúde do Algarve os 91%, no Hospital de Santarém os 88% e no Hospital Leiria-Pombal os 93%.

No Centro Hospitalar do Algarve a adesão foi de 87%, no Hospital de Lamego 88%, no Hospital Nélio Mendonça, na Madeira, 92% e no Hospital Divino Espírito Santos, nos Açores, de 83%.

Impactos nas consultas e cirurgias

Os níveis de adesão, às 9h, situavam-se nos 95% nas unidades locais de saúde do Nordeste Alentejano e da Guarda, nos 96% no Centro Hospitalar Gaia, nos 95% no Centro Hospitalar de Coimbra e nos 92% no Centro Hospitalar Tondela-Viseu.

Os institutos portugueses de oncologia de Lisboa, Coimbra e Porto registaram uma adesão à paralisação de 91%, 88%, 88%, respectivamente, e o Hospital Distrital da Figueira da Foz de 92%, adiantam os números dos sindicatos.

A adesão à greve também foi na ordem dos 90% nos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) da Lezíria (95%), de Almada-Seixal (92%), Arco Ribeirinho (93%) e Arrábida (95%)

PUB

José Correia Azevedo adiantou que os impactos nas consultas e nas cirurgias programadas vão começar "agora de manhã".

"Por exemplo, no Hospital de São João já sabemos que as 12 salas [blocos operatórios] vão fechar o que nos cinco dias vai representar uma anulação de 400 cirurgias" programadas, avançou o dirigente da Fense e presidente do Sindicato dos Enfermeiros.

Os enfermeiros exigem que a conclusão da negociação do Acordo Colectivo de Trabalho entregue pelos sindicatos a 16 de Agosto de 2016 e pretendem que seja criada uma carreira especial de enfermagem, que integre a categoria de enfermeiro especialista.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Reclamam também o descongelamento da carreira, lembrando que o Estado deve aos Enfermeiros 13 anos, 7 meses e 25 dias nas progressões, e a revisão das tabelas remuneratórias.

"Mesmo que não tenham dinheiro para a pagar actualmente, os sindicatos já propuseram o pagamento em três prestações anuais", disse José Correia de Azevedo.

Os sindicatos garantem que os serviços mínimos serão respeitados.

PUB