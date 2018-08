Semana arranca com temperaturas amenas

Depois de um início de Agosto escaldante, a terceira semana do mês arranca com temperaturas mais agradáveis em Portugal Continental e nos arquipélagos da Madeira e dos Açores. Ainda assim, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alerta para índices de radiação ultravioleta muito elevados no continente e na Madeira.

Relativamente às temperaturas, esta segunda-feira registam-se máximas de 26 graus centígrados em Lisboa, 22º no Porto, 29º em Bragança, 32º em Beja, 32º em Faro, 28º no Funchal e 26º em Ponta Delgada.

Para os próximos dias espera-se uma subida gradual das temperaturas nos distritos de Portalegre, Castelo Branco, Évora, Braga e Vila Real, onde as máximas previstas vão ultrapasar os 30 graus.

No Porto, em contraponto, a semana será particularmente amena. Apesar de a temperatura poder chegar aos 26º graus de máxima na terça-feira, os termómetros deverão descer novamente para os 23º graus até ao fim-de-semana.

Também em Faro a temperatura deverá descer dos 32º graus de máxima desta segunda-feira para os 26º na quarta-feira.

A nível nacional, o céu continuará limpo ou pouco nublado, à excepção do litoral centro e norte, que durante as manhãs poderá apresentar alguma neblina.

Para o arquipélago dos Açores prevê-se céu muito nublado e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos ao longo da semana. As temperaturas deverão oscilar entre os 25º e os 30º nos três grupos. As ilhas de São Miguel, da Terceira e das Flores apresentam ainda assim risco elevado de radiação UV, enquanto o Faial está com risco moderado.

Para as regiões com risco muito elevado e elevado, o IPMA recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao Sol. O índice ultravioleta varia entre 1 e 2, em que o risco de exposição à radiação UV é baixo, 3 a 5 (moderado), 6 a 7 (elevado), 8 a 10 (muito elevado) e superior a 11 (extremo).

