Desporto não deve envolver política

É pura alegria e orgulho o que os jovens portugueses nos trouxeram ao conquistarem títulos internacionais no futebol sub-19 (campeões europeus) e no ballet (medalha de ouro). Mas, na Ásia, a história escreve-se de forma diferente.

Taichung, em Taiwan, irá organizar os Jogos Juvenis da Ásia Oriental de 2019, onde já gastou cerca de 22 milhões de dólares, envolvendo 2300 atletas de 9 países da Ásia. Infelizmente, no dia 31 Julho, o Comité Olímpico da Ásia Oriental, cancelou este evento devido a questões políticas. Taiwan, sob o nome de Chinese Taipei, tem sido sempre um membro responsável dos Jogos Olímpicos, respeitando sempre os princípios fundamentais da Carta Olímpica.

Taiwan, é um país soberano e democrático, respeitador dos direitos humanos e opiniões do seu povo e eu jamais imaginaria que questões políticas pudessem interferir nos Jogos Olímpicos. Este tipo de evento devia assegurar o espírito olímpico e o respeito pelos princípios éticos fundamentais universais. Taiwan, tem organizado e participado noutros eventos desportivos mundiais de forma pacífica e empenhada, demonstrando sempre as suas capacidades e respeito por todos. Seguindo este espírito olímpico, o meu apelo é simples e universal, de não nos deixar cair na armadilha política e permitir todos os jovens atletas mostrar as suas qualidades desportivas, a sua vontade e o seu espírito. Espero que ainda se possam realizar os jogos de 2019.

Domingos Ferreira, Lisboa

Direito a viver

O sofrimento de portugueses esteve de certa forma, na ordem do dia, no debate sobre a eutanásia. Para lá das circunstâncias que no limite podiam justificar tal opção, há muito sofrimento que pode e deve ser evitado e que deve merecer preocupação e intervenção da Assembleia da República e do Governo.

Há ainda em Portugal muito sofrimento causado por motivos de saúde, mas também por problemas sociais. O desenvolvimento científico permite eliminar ou diminuir sofrimento físico e psicológico e prolongar o aumento da esperança de vida em condições dignas.

Há portugueses que sofrem porque continuam a ser enormes as carências no Serviço Nacional de Saúde, quase diariamente apontadas na comunicação social, desde a falta de médicos e enfermeiros, de técnicos e auxiliares, insuficiência de meios de diagnóstico e tratamento, falta de médicos de família onde estão abrangidas 136 mil crianças e jovens, espera de muitos meses para consultas e cirurgias, esperas prolongadas e insuficiências nas urgências, escassez e diminuição de cuidados continuados e paliativos, falta de apoio familiar, etc.

Há portugueses que sofrem, porque estão em situação de pobreza ou exclusão social, os salários são baixos e as pensões baixíssimas, muita precariedade e desigualdades, falta de habitação ou falta de qualidade na mesma, desemprego, sem abrigo, falta de creches, falta de lares para idosos...

Depois de tudo fazer para evitar sofrimento e dignificar a qualidade de vida dos portugueses, talvez seja mais oportuno debater a opção da possibilidade, de no limite, deixar de viver.

Ernesto Silva, V.N. Gaia

