Mais de 260 feridos em colapso de passadiço em Vigo

Pelo menos 266 pessoas ficaram feridas com o colapso de uma estrutura no festival O Marisquiño, em Vigo, na Galiza. A queda do passadiço aconteceu durante um dos últimos concertos da noite, quando estavam milhares de pessoas na marginal da cidade espanhola — a maioria jovens, segundo relatam O Faro de Vigo e o La Vanguardia. Muitas pessoas acabaram por cair à agua, o que gerou momentos de tensão e pânico.

Apesar do elevado número de feridos (pelo menos cinco dos quais em estado grave), não há indicação de vítimas mortais. Entre os feridos graves estão duas vítimas com menos de 15 anos. Várias equipas médicas de emergência, polícia e bombeiros foram destacadas para o local, prestando o primeiro auxílio às vítimas e transportando os feridos mais graves para os hospitais locais.

Fontes municipais disseram ainda ao El Mundo que foram efectuadas buscas com câmaras térmicas para garantir que não existiam vítimas debaixo de escombros do acidente.

A secção do passadiço que colapsou tinha cerca de 30 metros de comprimento por 10 de largura e estava assente em pilares. A estrutura não terá aguentado o peso da multidão. Para já, as autoridades galegas recusam afirmar se havia um problema de degradação. O autarca da cidade, Abel Caballero, afirmou que foi aberto um inquérito para apurar as causas do acidente.

Ao jornal O Faro de Vigo, os testemunhos das vítimas relatam a confusão vivida no momento da queda. "Estávamos todos no passadiço e de repente aquilo abriu. Caí em cima de pessoas e caíram em cima de mim", contou uma das vítimas de 16 anos que assistia ao concerto.

Durante o início da madrugada as autoridades permaneciam ainda no local para ajudar as vítimas que não tinham ainda conseguido abandonar o recinto.

