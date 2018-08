Tribunal trava prospecção de petróleo no Algarve

A prospecção de petróleo ao largo de Aljezur, cujo início do processo estava marcado para Setembro, foi suspensa. O Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé (TAF) pronunciou-se esta segunda-feira a favor dos argumentos da Plataforma do Algarve Livre de Petróleo (PAP), que alegou o incumprimento de directas comunitárias, no que diz respeito à segurança e qualidade ambiental do espaço marítimo. A decisão judicial sobre a providência cautelar, interposta pela PALP, vem suspender o Título de Utilização Particular do Espaço Marítimo (TUPEM), concedido pelo Governo ao consórcio ENI/GALP.

A dirigente da PALP, Rosa Guedes, declarou ao PÚBLICO que se trata de “uma vitória esperada”, na medida em que o mesmo tribunal já tinha declarado que “não havia interesse nacional” nesta actividade. Pelo contrário, sublinhou, “a prospecção comporta vários ambientais”. Os ministérios do Mar e da Economia concederam direitos aos privados para pesquisa petrolífera, através de uma “resolução fundamenta” no interesse nacional. Assim, o acto administrativo do Governo, para já, fica sem efeito. A Plataforma, adiantou Rosa Guedes, vai avançar para uma segunda batalha: “Segue-se agora o processo principal” que, pela sua complexidade, deverá arrastar-se no tempo.

