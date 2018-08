Câmara insiste que ex-vereador autorizou obra na escarpa da Arrábida

A Câmara do Porto reafirmou nesta segunda-feira ter sido o Pedido de Informação Prévia (PIP) aprovado pelo ex-vereador do Urbanismo Correia Fernandes que "conferiu direitos construtivos" à obra na marginal da escarpa da Arrábida, contrariando as declarações deste ex-eleito socialista.

Correia Fernandes afirmou nesta segunda-feira à Lusa que o PIP por si aprovado em Dezembro de 2016 é "substancialmente diferente" do que recebeu luz verde dos seus sucessores em relação ao processo da empresa Arcada, responsável pela construção na base da escarpa.

A Câmara do Porto garante, em comunicado, que o PIP "que conforma o tamanho e a autorização de construção foi aprovado por Correia Fernandes [eleito pelo PS, que tutelou o Urbanismo até Maio de 2017 no âmbito da coligação pós-eleitoral com o independente Rui Moreira]. Foi isso que lhe conferiu direitos construtivos com aqueles prédios daquele tamanho e forma", indicou a autarquia, numa resposta enviada à Lusa, a propósito de declarações do ex-vereador.

Correia Fernandes acusou o presidente da autarquia de mentir ao dizer que a obra em curso a jusante da ponte da Arrábida decorre de um PIP que aprovou em 2016, enquanto vereador do Urbanismo.

O ex-vereador do Urbanismo falava em declarações à Lusa em reacção a um artigo de opinião do presidente da Câmara, Rui Moreira, publicado no domingo no Jornal de Notícias, no qual o autarca diz que foi Correia Fernandes quem "aprovou o último PIP, com a configuração e dimensão do que está a ser construído" a jusante da ponte da Arrábida.

Para a Câmara do Porto, "a licença passada por Rui Loza [independente, assegurou o pelouro entre Maio e as eleições fim do mandato] apenas aprova a mudança de uso de hotel para habitação".

Segundo Correia Fernandes, "a obra decorre de um 'projecto de licenciamento' aprovado em Junho de 2017 pelo vereador Rui Loza e de um 'alvará' mandado emitir pelo actual vereador do Urbanismo, Pedro Baganha [independente], em Dezembro do mesmo ano".

"Não de um PIP por mim aprovado em Dezembro de 2016 que é substancialmente diferente", afirmou, acrescentando: "tudo o que se diga em contrário é mentira e não vou admitir que a mesma continue a ser repetida impunemente".

A Lusa tentou, sem sucesso até ao momento, ouvir Correia Fernandes sobre a resposta da autarquia.

A obra em causa está a ser investigada pelo Ministério Público e integra a Zona Especial de Protecção (ZEP) da Ponte da Arrábida agora em consulta pública, depois de o processo ter estado parado durante cerca de cinco anos.

Na reacção ao artigo de Moreira, Correia Fernandes recusou ainda entrar em "guerras ou questiúnculas de falsos independentes ou partidários, vizinhos ou amigos desavindos" sobre estes dois casos.

"Guerras ou questiúnculas de falsos independentes ou partidários, vizinhos ou amigos desavindos ou, simplesmente, gente à procura dum lugar ao sol, nada me dizem", disse.

Os "elementos relevantes" disponibilizados no âmbito da consulta pública da ZEP da Ponte da Arrábida, Monumento Nacional desde 2013, descrevem que, em Abril, a Câmara informou da existência de duas construções a jusante da travessia, uma das quais referente à empreitada da Arcada.

Nos documentos, refere-se que as obras "têm alvará de construção e constituem, salvo melhor opinião, direitos adquiridos" e indica-se que a autarquia esclareceu que o licenciamento "decorreu ao abrigo do artigo 3.º do Regulamento do PDM do Porto", que diz respeito a direitos adquiridos "por informações prévias favoráveis".

Relativamente à empreitada na base da escarpa, aponta-se que "a cércea de 16 pisos" é "quase o dobro da altura dos prédios na envolvente", pelo que "teria sido preferível manter uma linha de estabilidade horizontal na disposição das massas".

