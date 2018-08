Uma crise com ganhos no curto prazo para quem importa da Turquia

No puzzle do comércio global, as perdas de uns são os ganhos de outros e, no prato da balança, a queda abrupta da lira turca parece significar para as empresas portuguesas que importam da Turquia uma oportunidade, porque conseguem comprar produtos a preços mais vantajosos – pelo menos no curto prazo.

Até Maio, Portugal importou bens a empresas instaladas na Turquia no valor de 347 milhões de euros e exportou 163 milhões, o que representa um défice comercial de 184 milhões. Mas o mercado turco não tem, para Portugal, a dimensão de outras geografias: é o 14.º fornecedor da economia portuguesa e tem sido nos últimos anos o 17.º cliente em termos de exportações.

São três os grandes grupos de produtos importados: veículos automóveis e material de transporte (28% das compras nos cinco primeiros meses do ano), metais comuns (24%) e têxteis (17%). Os três representaram mais de dois terços das compras até Maio, quando a descida da lira já se fazia sentir, mas não com a voragem dos últimos dias. As importações de veículos e metais cresceram na ordem dos 20% nestes cinco primeiros meses do ano, mas a tendência não está a ser a mesma nos têxteis, onde se assiste a um recuo homólogo próximo de 2%, contrário ao crescimento do ano passado.

Para o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Turquia, Rui Paias Couto, a crise financeira não vai afectar as empresas associadas, já que, diz, são “muito poucas as que exportam” (em 2017, houve 785 companhias portuguesas a fazê-lo para a Turquia, segundo dados compilados pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal).

A câmara do comércio, com representações em Ancara, Istambul e Izmir, tem mais de 600 empresas associadas. São sobretudo pequenas e médias empresas (PME). Cerca de 95% importa e, com a descida da lira turca que agora se acentuou, o resultado neste momento “é bom para as compras feitas” naquele mercado.

Na Turquia, mais de 60% da economia deve-se aos serviços, 32% à indústria e cerca de 7% à agricultura, sector que emprega 20% da população trabalhadora. A Alemanha, o Reino Unido, os Emirados Árabes Unidos, o Iraque e os Estados Unidos são os seus principais mercados de exportação; a China, a Alemanha, a Rússia, os Estados Unidos e a Itália, os principais fornecedores.

Portugal ocupa um lugar lateral para um país que exporta bens e serviços num total de 208 mil milhões de dólares. De lá – onde a indústria automóvel e de produção de componentes tem ganho importância e onde estão instaladas por exemplo as fábricas da Toyota, Hyundai, Ford e Fiat Chrysler –, Portugal importou no ano passado veículos e material de transporte no valor de 180 milhões de euros.

Ao olhar para o reflexo na lira da “desestabilização feita por esta política americana de seguir em frente com a criação de taxas alfandegárias”, o secretário-Geral da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), Helder Barata Pedro, antecipa efeitos distintos entre o que se passa agora e o médio-longo prazo. “Numa primeira fase há uma vantagem para a indústria automóvel europeia, mas a situação poderá ser revertida com as medidas do Governo turco” anunciadas ontem para conter a descida da divisa, acredita.

Os têxteis, a electrónica, o aço, a construção, a transformação de alimentos, a madeira e o papel são outras áreas-chave da indústria turca. Não por acaso alguns dos produtos que Portugal mais exporta para aquele país estejam relacionados com esses sectores. O que Portugal mais forneceu à Turquia em 2017 foi papel e cartão (no valor de 67,5 milhões de euros, cerca de 17% das exportações para aquele país). As pastas químicas representaram 12% das vendas (47,6 milhões) e em terceiro lugar aparecem os fios para usos eléctricos e cabos de fibras ópticas (9%, 33 milhões).

