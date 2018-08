Turquia intervém para travar queda da moeda

O banco central turco anunciou esta segunda-feira uma série de medidas para tentar proteger a sua moeda, que atingiu um novo mínimo face ao dólar na sequência do confronto comercial com os EUA. Entre elas está uma descida de 250 pontos base nos montantes de reserva que os bancos são obrigados a deter na moeda local, e quase triplicou o valor das liras turcas que as instituições financeiras podem pedir emprestado a partir das suas reservas em moeda estrangeira, de 7,2 mil milhões de euros para 20 mil milhões.

Através dos dois comunicados que emitiu esta manhã, o banco central diz que as medidas vão aumentar a disponibilização da lira turca e de dólares no mercado. A instituição garante ainda que vai “providenciar toda a liquidez que os bancos precisarem” e que tomará “todas as medidas que sejam necessárias para manter a estabilidade financeira”.

PUB

A estratégia anunciada esta manhã ajudou a lira turca a recuperar um pouco da sua queda face do dólar, após ter batido um novo mínimo face à moeda norte-americana (7,240 liras/dólar).

PUB

O esforço, no entanto, pode revelar-se insuficiente. Vários analistas vieram defender que é preciso uma subida das taxas de juro, algo a que o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, se opõe de forma frontal por desejar uma política de dinheiro barato que facilite os empréstimos e o investimento – o que, por sua vez, tem levantado questões sobre a independência do banco central.

PUB