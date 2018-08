Ingleses, alemães e franceses provocam queda das dormidas em Junho

As dormidas de turistas estrangeiros sofreram um recuo de 5,1% em Junho, para 4,1 milhões, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Há um ano, a subida tinha sido de 10,6%. A quebra agora registada deveu-se essencialmente ao mercado britânico e ao mercado alemão, que caíram 9,8% e 10,5%, respectivamente. A estes dois mercados, os mais importantes para Portugal em termos de dormidas (por esta ordem), juntam-se outros como a França - actualmente o terceiro maior neste indicador e que desceu 2,6% no mês em análise - Países Baixos, Irlanda, Polónia, Itália e Suécia.

Na base destes números está uma queda do número de visitantes (hóspedes) estrangeiros, que no entanto registou uma menor intensidade, tendo descido 2% (para 1,3 milhões). Tendo em conta este indicador, a descida dos britânicos foi de 7% (para 217 mil), e a dos alemães 9%. Isso quer dizer que não só houve menos turistas destas nacionalidades a visitar Portugal, como os o que vieram estiveram, em média, menos tempo. Houve também subidas, como a de visitantes norte-americanos, mas que não conseguiram compensar as restantes quedas.

Em Maio também já se registara uma descida nas dormidas de não residentes, mas de 0,4% em termos homólogos, após uma série de crescimentos mensais nos últimos anos (Abril caiu 7,2%, mas sofreu o efeito de sazonalidade da Páscoa).

A quebra do primeiro mês do Verão, e que marca o início da época alta, só não foi mais expressivo graças aos portugueses. De acordo com os dados da actividade turística do INE, houve uma subida de 3,6% em termos de hóspedes portugueses, e de 3,4% em termos de dormidas.

Ao todo, houve assim uma estagnação em termos de hóspedes e uma descida de 2,9% nas dormidas em Junho deste ano. Olhando para o primeiro semestre, as variações passam para 2,6% e 0,5%, respectivamente, com as dormidas dos estrangeiros a recuarem 0,7% face aos primeiros seis meses do ano passado.

Conforme já noticiou o PÚBLICO, o mercado britânico, o mais importante para Portugal, está a encolher desde Outubro – depois de uma primeira ameaça em Julho de 2017. Entre as razões para esta conjuntura está a concorrência de outros destinos, como a Turquia, Egipto e Turquia, a valorização do euro face à libra e perturbações nas ligações aéreas devido a factores como a falência da Air Monarch.

Norte e Alentejo resistem, proveitos sobem

Apesar da descida geral dos turistas estrangeiros, houve comportamentos distintos, conforme a região. Os dados no INE mostram que, em Junho, o Norte (onde se inclui o Porto) conseguiu crescer 3,4%, e o Alentejo 7,3%. Olhando para as quedas, a maior foi a da região Centro (-16,8%), seguindo-se os Açores (-9,7%), Algarve (-7,1%), Madeira (-4,4%) e Área Metropolitana de Lisboa (-2,6%). Em termos gerais, incluindo portugueses, os únicos estabelecimentos que tiveram um comportamento positivo em Junho foram os hotéis de quatro estrelas e os de uma e duas estrelas, com uma subida de 0,5%, enquanto a pior prestação coube aos hotéis-apartamentos de cinco estrelas ao cair 11,8%.

Esta segunda-feira, e reportando-se aos seus próprios dados, via tourism monitors, a Associação de Hotelaria de Portugal (AHP) deu conta de uma descida, em Junho, de 0,7 pontos percentuais da taxa de ocupação quarto, que se fixou nos 81%. Em comunicado, a presidente executiva da AHP, Cristina Siza Vieira, afirmou que se registou “um Junho atípico, bastante chuvoso e frio, o que pode justificar a quebra da taxa de ocupação na maioria dos destinos”.

Apesar do recuo no número de hóspedes estrangeiros e de dormidas, os dados do INE mostram que os proveitos cresceram, atingindo os 376,7 milhões de euros, o que corresponde a mais 7,5% face ao idêntico mês do ao passado. Mesmo assim, houve um abrandamento do ritmo, já que em Maio o crescimento fora de 9%. A maior subida ocorreu na região de Lisboa, com mais 13,1%, para 114 milhões de euros, e tanto o Centro como a Madeira desceram (-2,2% e -0,3%, respectivamente).

