Rui Vitória: “Riscos correm os bombeiros. Eu gosto é disto”

O golo de Cervi na Luz deu vantagem ao Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, mas a equipa de Rui Vitória não acredita em facilidades na partida da segunda mão, no terreno do Fenerbahçe. Os “encarnados” decidem amanhã na Turquia o desfecho da eliminatória (19h, SP-TV1) e o treinador pretende marcar golos para acabar com as dúvidas: “É uma eliminatória que queremos vencer, ainda falta depois um play-off para entrar na fase de grupos”, sublinhou.

“Passou um jogo e ficámos em vantagem no marcador. Amanhã é jogo com história diferente. Vamos encontrar uma equipa difícil, que vai jogar no seu reduto. Vamos à procura do nosso golo, acreditamos que é a forma de passarmos esta eliminatória. Vamos ter um adversário que nos vai querer ganhar, temos de ser corajosos e determinados. A minha equipa tem uma forma muito característica de jogar, não vai haver alteração significativa”, acrescentou Rui Vitória.

Vindo de uma época sem qualquer ponto na fase de grupos da Liga dos Campeões, o técnico pretende fazer melhor este ano. “Queremos muito entrar na Liga dos Campeões. Quando disputamos qualquer eliminatória, é para vencer. Já fizemos alguns jogos interessantes na Liga dos Campeões, não no ano passado, mas em anos anteriores. A exigência do Benfica é sempre máxima, queremos sempre vencer seja contra que adversário for”, notou.

Rui Vitória desvalorizou quaisquer implicações que um fracasso “europeu” nesta fase poderia ter para a sua carreira: “Sou um treinador que quer trabalhar ao mais alto nível. Quem representa este grande clube quer sempre ganhar. É aqui que queremos estar, sinto um grande prazer, um grande orgulho em fazer aquilo que faço. Riscos correm os bombeiros. Eu gosto é disto, eu quero é disto. É mais um jogo para mim.”

Jonas, que vai continuar ao serviço do Benfica, não foi convocado para a partida de Istambul por causa de problemas físicos. “Não tem feito uma pré-temporada como nós queríamos, fruto de uma série de circunstâncias, nomeadamente relacionadas com lesões. Não está, não esteve, e vamos olhar o jogo como temos olhado sempre, com uma visão colectiva, temos todos os jogadores prontos para dar uma resposta”, resumiu Rui Vitória.

Relativamente à possível transferência de Rúben Dias para o Lyon, o treinador “encarnado” não quis alongar-se: “Os nossos jogadores têm sido cobiçados ao longo dos últimos anos. Todo o foco tem de estar na Liga dos Campeões”. “Até ao dia 31 de Agosto é possível haver entradas e saídas, no Benfica como em qualquer outro clube. As pessoas que têm responsabilidade no clube sabem quais são as minhas ideias. O plantel não está fechado, quer para entradas quer para saídas”, concluiu.

