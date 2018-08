David Silva diz adeus à selecção espanhola

David Silva anunciou, nesta segunda-feira, o adeus à selecção espanhola. O médio publicou uma carta aberta na sua página oficial do Twitter, na qual deu conta da sua decisão. É a confirmação de uma terceira saída de um jogador de “La Roja” após o Mundial de 2018, depois de Iniesta e Piqué.

“Têm sido dias e semanas de reflexão e análise para tomar a decisão de terminar a minha etapa na selecção espanhola de futebol. Sem dúvida, é uma das decisões mais difíceis da minha carreira que comunico com agradecimento e humildade”, escreveu David Silva.

PUB

O jogador do Manchester City afirmou que “deu tudo” à equipa nacional e que a selecção permitiu que crescesse “como jogador e como pessoa desde as camadas jovens”.

PUB

O currículo de David Silva na selecção, pela qual marcou 35 golos em 125 jogos, contém um Campeonato do Mundo (2010) e dois Europeus (2008 e 2012). “Vou feliz com tudo o que consegui, vivi e sonhei com uma equipa que será sempre recordada”, declarou.

O médio foi titular em todos os jogos que a Espanha fez no Mundial da Rússia, onde caiu aos pés dos anfitriões, nos oitavos-de-final (3-4 em penáltis).

PUB