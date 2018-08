Carmelo Anthony assina pelos Houston Rockets

Os Houston Rockets, que ficaram em primeiro lugar na Conferência Oeste da NBA na época 2017-18, anunciaram, nesta segunda-feira, a contratação de Carmelo Anthony, que se tinha tornado um jogador livre na quarta-feira. O extremo de 34 anos assinou um contrato de um ano a troco de, aproximadamente, dois milhões de euros.

A equipa de Houston criou uma vaga no plantel ao enviar Chinanu Onuaku e uma verba suplementar para os Dallas Mavericks, em troca de uma escolha na segunda ronda do draft de 2020, e foi buscar Anthony, que jogou pelos Oklahoma City Thunder na época 2017-18. Recentemente, o jogador treinou-se com James Harden e Chris Paul, estrelas dos Rockets.

Anthony, que vai disputar a sua 16.ª época na NBA, tem uma média de pontos na carreira de 24,1 por jogo com os Denver Nuggets, New York Knicks e Oklahoma City Thunder. Na época 2017-18, o extremo registou a sua média mais baixa de 16,2 pontos em 32,1 minutos na sua única época com os Thunder.

