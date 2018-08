Brooks Koepka bisa no Grand Slam 2018

Brooks Koepka resistiu aos desafios de um ressurgente Tiger Woods e de Adam Scott para ganhar seu segundo major da temporada no US PGA Championship. O bicampeão do Open dos EUA entrou no quarto e último dia a liderar com uma vantagem de dois shots e foi assim que terminou, mas isto não conta a história de uma tarde dramática no Bellerive Country Club, em St. Louis, Missouri.

Koepka foi apanhado no front nine pelo campeão em título, o norte-americano, Justin Thomas e pelo australiano Adam Scott no back nine, mas manteve a calma para marcar birdies nos buracos 15 e 16 e assinar um 66 para chegar a 16 abaixo. Quanto a Tiger Woods, registou a sua volta mais baixa de sempre em majors, um 64, terminando no segundo lugar, uma pancada à frente de Scott.

O espanhol Jon Rahm e o norte-americano Stewart Cink ficaram cinco pancadas atrás do vencedor e um shots à frente de Justin Thomas (que havia feito um excelente ensaio para o PGA Championship vencendo no domingo antecedente o WGC-Bridestone Invitational), do italiano Francesco Molinari (vencedor do major anterior, o British Open), do belga Thomas Pieters e do norte-americano Gary Woodland.

A vitória de Koepka significa que ele é o primeiro homem a vencer o Open dos EUA e o US PGA Championship no mesmo ano desde que Woods conseguiu o feito em 2000 a caminho do Tiger Slam, e apenas o quinta atleta a fazê-lo na história do Grand Slam moderno.

Ao vencer seu terceiro major, Koepka também se torna o primeiro jogador a vencer mais de um na mesma temporada desde Jordan Spieth em 2015, e seu total agregado de 264 é o mais baixo na história do Grand Slam do golfe, igualando o sueco Henrik Stenson quando este venceu o British Open em 2016.

A temporada deslumbrante deste norte-americano de 28 anos é ainda mais notável, considerando que ele não jogou nenhum evento entre a primeira semana de Janeiro e a última semana de Abril, devido a uma lesão no pulso.

“Quando olho para o que fiz nos últimos dois meses, é incrível. Olhando para onde eu estava, sentado no meu sofá, assistindo ao Masters… se pensasse que ia fazer o que fiz, teria rido e dito que não havia hipóteses nenhumas. Acho que estar sentado no sofá me fez realmente apreciar o quanto eu realmente amo este jogo e amo a competição”, afirmou Koepka, que subiu de 4.º para 2.º no ranking mundial, tabela em que tem à sua frente apenas o compatriota Dustin Johnson.

