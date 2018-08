Boavista estreia-se com vitória no Algarve

Com golos de David Simão e André Claro, o Boavista estreou-se com uma vitória (2-0) na I Liga 2018-19. Num jogo equilibrado disputado em Portimão, os “axadrezados” foram mais eficazes frente a um Portimonense que se apresentou com poucas soluções no ataque e que desperdiçou uma grande penalidade por Bruno Tabata.

A partida que encerrou a 1.ª jornada do campeonato foi interessante, com as duas equipas a terem períodos de superioridade. Começou melhor o Boavista, que podia ter marcado por Falcone, aos 8’, mas foram do Portimonense as melhores oportunidade da primeira parte: Raphael Silva impediu que Hackman (38’) e Rúben Fernandes (42’) marcassem.

Apesar do bom momento dos algarvios antes do intervalo, na segunda parte os “axadrezados” voltaram a entrar melhor. E, na primeira oportunidade, David Simão marcou. Aos 47’, após assistência de Rochinha, o médio rematou forte e fez um bom golo.

O golo acabou por afectar a equipa de António Folha, mas a vinte minutos do fim Bruno Tabata teve uma excelente oportunidade para restabelecer o empate, mas o médio brasileiro acertou no poste na transformação de uma grande penalidade.

Já no período de descontos, quando o Portimonense procurava arriscar, André Claro finalizou com classe um contra-ataque e fixou o resultado final em 2-0, favorável aos boavisteiros.

