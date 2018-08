Morreu Phil Mendrix, o guitarrista que atravessou a história do rock português

O guitarrista Filipe Mendes, aliás Phil Mendrix, nome que remetia directamente para a sua mais dilecta referência (era aliás conhecido como "o Jimi Hendrix português"), morreu esta segunda-feira, aos 70 anos, de cancro.

O corpo do músico que se iniciou em bandas yé-yé como os Chinchilas, passou pelos Roxigénio e se juntou mais recentemente à trupe de Manuel João Vieira integrando os Ena Pá 2000, os Irmãos Catita e os Corações de Atum, estará em câmara ardente na Capela de Santa Maria do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, a partir das 15h de terça-feira. O funeral está marcado para quarta-feira, dia 15, com missa de corpo presente às 14h e saída para o Cemitério dos Prazeres uma hora depois.

PUB

PUB