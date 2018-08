Um morto e cinco feridos em acidente em São Torpes

Um morto e cinco feridos ligeiros é o resultado de uma colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros na Estrada Nacional 120-1, em São Torpes, concelho de Sines, informou hoje o CDOS de Setúbal.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, o alerta para o acidente foi dado pelas 5h54, tendo o óbito sido registado no local do acidente.

PUB

Os feridos ligeiros foram transportados para o Hospital do Litoral Alentejano.

PUB

Segundo a mesma fonte, o trânsito encontra-se cortado nos dois sentidos da estrada.

No local estiveram 33 operacionais, apoiados por 14 veículos, uma VMER do Hospital do Litoral Alentejano, a GNR e elementos da Infraestruturas de Portugal, além dos bombeiros de Sines e Santiago do Cacém.

PUB