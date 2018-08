Estudo revela que maioria dos círculos eleitorais está contra o "Brexit"

Os britânicos que apoiaram a saída do Reino Unido da União Europeia no referendo de 2016 parecem estar a mudar de ideias à medida que as negociações com Bruxelas se vão arrastando. Pelo menos é o que mostram dados de um estudo que conclui que vários círculos eleitorais que registaram uma maioria de votos a favor do “Brexit” cairiam hoje para o outro lado.

Uma análise publicada este domingo pelo Observer mostra que dos 632 círculos eleitorais britânicos, 112 que tinham maiorias a favor da saída estão hoje contra o “Brexit”, o que, somando aos 229 que já tinham rejeitado a separação, faz com que na Câmara dos Comuns exista uma maioria virtual contra a saída do Reino Unido da UE.

O estudo baseou-se em sondagens da empresa YouGov, que envolveram mais de 15 mil inquiridos, antes e depois de a primeira-ministra Theresa May ter apresentado o plano sobre a relação futura entre o Reino Unido e a UE, a 6 de Julho. As respostas foram depois cruzadas com informações dos censos para mostrar as variações das respostas em cada círculo eleitoral.

PUB

PUB

Para além de sugerir uma mudança generalizada na opinião dos britânicos, a análise indica que essa variação é mais pronunciada no Norte de Inglaterra e no País de Gales, áreas que são bastiões eleitorais do Labour, mas que apoiaram o “Brexit” em 2016.

A divulgação do estudo acontece numa altura em que o plano de May – conhecido como “plano Chequers” por ter sido delineado na residência de campo oficial da primeira-ministra – se prepara para ser apreciado pelo Parlamento. O sinal de que eleitores em círculos que outrora viam o “Brexit” de forma favorável e entretanto parecem mudar de ideias terá um peso para os representantes de cada um desses círculos (o Reino Unido tem um sistema eleitoral uninominal, ou seja, cada deputado é eleito por um círculo determinado).

Em solo britânico, os planos de May enfrentam críticas de vários lados. A ala radical do Partido Conservador, defensora de uma ruptura profunda com Bruxelas após a saída (o chamado “hard Brexit”), está descontente por considerar que o "plano Chequers" prevê a manutenção de demasiadas regras comunitárias no futuro – foi o desacordo sobre este aspecto que levou às demissões de dois dos ministros mais relevantes do Executivo, Boris Johnson e David Davis.

Do lado oposto estão aqueles que não se conformam com a saída britânica e alimentam cada vez mais esperanças de que possa ser viável a marcação de um novo referendo para reverter todo o processo. Um dos rostos desta campanha é o líder dos Liberais, Vincent Cable, que ainda este fim-de-semana deixou um apelo para que haja uma cooperação que “atravesse linhas partidárias”, num claro desafio aos trabalhistas.

PUB

O estudo publicado pelo Observer, publicação que pertence ao grupo editorial do diário The Guardian, também indica que uma das mudanças mais pronunciadas se regista nos círculos do País de Gales, o que significa que existem agora maiorias contra o “Brexit” tanto em Gales como na Escócia, aumentando a pressão sobre a integridade do Reino Unido.

Os eleitores de Boris Johnson

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Entre as regiões eleitorais que passaram a ter maiorias a favor da permanência estão várias onde foram eleitos alguns dos deputados mais proeminentes a favor do “Brexit”. Um dos exemplos é o círculo de Uxbridge e South Ruislip, em Londres, onde foi eleito Boris Johnson, que tem agora 51,4% de apoiantes da continuação na UE.

Os defensores do “Remain” acreditam que os novos dados podem levar os deputados mais reticentes a forçar um novo referendo, tendo em consideração a mudança de opinião dos seus eleitores. “Esta investigação inédita mostra que o ‘Brexit’ não é inevitável”, disse ao Observer Eloise Todd, a directora-executiva do Best for Britain, um grupo de apoiantes da permanência na UE, uma das organizações que encomendou o estudo. “As pessoas em todo o Reino Unido testemunharam com incredulidade dois anos de incerteza e pensam hoje de maneira diferente”, acrescentou.

O director da Hope not Hate, Nick Lowles, outra associação que pediu o estudo, acredita que os dados põem pressão sobre o Partido Trabalhista. “A velocidade de mudança parece estar a acelerar à medida que a realidade do significado do ‘Brexit’ se torna mais visível e que os receios perante o falhanço de um acordo crescem, especialmente para os eleitores do Labour que inicialmente acreditavam que sair da UE iria melhorar as suas perspectivas económicas.”

PUB