Rede Multibanco com falhas a nível nacional

A rede Multibanco está com problemas em vários pontos do país, confirma a SIBS, empresa gestora, em declarações à TSF. Não é possível fazer pagamentos, levantar dinheiro ou usar a aplicação móvel MB Way.

A situação foi confirmada à Lusa pela assessoria da SIBS, que explicou que o problema apesar de poder ter expressão nacional não implica que todo o sistema de caixas automáticas multibanco esteja fora de serviço, podendo haver inclusivamente caixas ATM lado a lado em que uma funcione e outra não. Isto, porque a falha técnica, que já está a ser alvo de intervenção de uma equipa, que deverá repor o normalmente funcionamento da rede num prazo de 30 minutos, afecta sub-redes dentro da rede, o que explica que nem todas as ATM sejam afectadas.

O problema afecta os pagamentos e levantamentos nas máquinas ATM (multibanco) e a plataforma electrónica MB Way, que, apesar do formato digital, integra e está ligada à rede multibanco.

