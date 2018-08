Primeiro golo de Ronaldo pela Juventus demorou oito minutos

Ainda não foi uma estreia oficial, mas como aperitivo terá deixado os adeptos da Juventus satisfeitos. Neste domingo, o habitual confronto de início de época da Juventus contra a sua equipa B ganhou um mediatismo pouco habitual por assinalar a estreia de Cristiano Ronaldo com a camisola da “vecchia signora” e o internacional português não desiludiu os cerca de cinco mil adeptos que esgotaram as bancadas do Estádio Gaetano Scirea, na pequena localidade de Villar Perosa. O novo “7” da equipa de Turim fez o primeiro golo do jogo logo aos oito minutos e mostrou já um excelente entendimento com Paulo Dybala.

Sem surpresa, o resultado final foi um desnivelado 5-0 favorável à principal equipa da Juventus, mas a seis dias da estreia oficial, que acontecerá sábado, em Chievo, na 1.ª jornada da Serie A, Cristiano Ronaldo já começa a deixar a sua marca.

PUB

No primeiro “onze” dos “bianconeri” com o avançado português, Massimiliano Allegri apresentou a Juventus em 4x2x3x1, com Bernardeschi, Dybala e Douglas Costa nas costas do capitão da selecção nacional. No banco, ficaram de início nomes como Pjanic, Matuidi, Mandzukic ou João Cancelo.

PUB

A jogar como homem mais adiantado da equipa, Cristiano Ronaldo fez um primeiro remate aos cinco minutos, acabando por marcar quase de seguida: aos 8’, isolado por Bernardeschi, o internacional português não falhou e estreou-se a marcar pela Juventus. Até ao intervalo, a “vecchia signora” marcou por mais três vezes: golo na própria baliza de Capellini e um bis de Dybala.

Já sem Ronaldo, substituído por Mandzukic, a equipa principal da Juventus manteve a superioridade nos últimos 45 minutos e acabaria por chegar ao 5-0, com um golo de Marchisio.

PUB