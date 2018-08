Nélson Évora conquista o ouro no triplo salto para Portugal

Nélson Évora conquistou, neste domingo, a medalha de ouro no triplo salto dos Campeonatos Europeus de atletismo ao obter a marca de 17,10m. Com a vitória, o atleta português de 34 anos juntou o título europeu ao mundial (2007) e olímpico (2008).

Évora tinha-se apurado para a final com a sexta marca, mas tinha a seu favor a experiência e a tendência de se suplantar em grandes competições internacionais.

O grande adversário do português na luta pelo ouro era o cubano Alexis Copello, que compete há muito pelo Azerbaijão, e o único com uma marca melhor do que a de Évora na Europa, este ano.

E Copello mostrou a sua qualidade, liderando o concurso durante boa parte do mesmo, graças ao seu segundo salto (16,93m). Só que, a partir desse momento, Copello desconcentrou-se e nos quatro saltos seguintes apenas teve um válido, vendo Évora ultrapassá-lo na sua quinta tentativa: o português saltou 17,10m, a sua melhor marca da época.

No terceiro lugar terminou o grego Dimitrios Tsiámis, graças a um salto de 16,78m.

Esta é a segunda medalha de ouro de Portugal nestes Europeus, depois da vitória de Inês Henriques nos 50km marcha.

