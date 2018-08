Miguel Oliveira segundo no GP Áustria e perde liderança no Mundial de Moto2

O piloto português Miguel Oliveira, aos comandos de uma KTM, foi hoje segundo classificado no Grande Prémio da Áustria de Moto2, e perdeu a liderança do Mundial de motociclismo de velocidade após 11 provas.

Foi uma corrida quase perfeita do piloto de Almada, de 23 anos, que partiu do segundo lugar da grelha de partida, mas assumiu logo no arranque a liderança da prova com a ultrapassagem ao rival italiano Francesco Bagnaia. Era o primeiro sinal do enorme duelo que ambos iriam travar no circuito austríaco de Spielberg.

Depois do triunfo na semana passada no Grande Prémio da República Checa, Miguel Oliveira entrava assim da melhor forma e a mostrar que estava na Áustria para defender a primeira posição no Mundial de Moto2. À entrada para a 11.ª prova, o português somava 166 pontos, mais dois do que o transalpino.

'Pecco' Bagnaia chegou até a cair para o terceiro posto nas primeiras voltas, mas fez uma corrida em crescendo, recuperou a segunda posição e lançou um longo ataque a Oliveira. Sempre na liderança, o português conseguiu resistir às tentativas do italiano, mesmo com este a reduzir progressivamente a diferença de tempo.

A pressão do corredor da Kalex sobre o piloto da KTM intensificou-se nas últimas quatro voltas, com o transalpino a roubar esporadicamente a liderança e o português a corrigir logo na curva seguinte.

Foi assim até à última volta, na qual Bagnaia aproveitou uma travagem mais larga de Oliveira e conseguiu ultrapassar por dentro no derradeiro instante para alcançar a sua quinta vitória da época. A fechar o pódio este domingo esteve o italiano Luca Marini, também da Kalex.

"É chato perder assim. Foi uma grande batalha, deixei tudo na pista. Sabia que ele estava mais forte no terceiro sector", confessou o piloto luso logo após a corrida, e que, apesar da frustração, disse estar "muito feliz" e optimista: "As coisas estão a correr bem e iremos conseguir voltar [a ganhar] nas próximas corridas".

Já 'Pecco' Bagnaia não escondeu a satisfação pela forma como assegurou a vitória na Áustria e vincou a importância de ter ido "ao limite" para superar o opositor português da KTM.

"Quando me aproximei do Oliveira, fui ao limite colado ao seu pneu traseiro. Fomos muito rápidos neste fim de semana", sublinhou o piloto da equipa Sky Racing VR46.

Com este triunfo, Bagnaia 'roubou' a liderança do Mundial de Moto2 a Miguel Oliveira, passando a somar 189 pontos, mais três do que o piloto português (186). O Mundial de Moto2 regressa daqui a duas semanas, com o Grande Prémio da Grã-Bretanha, no circuito de Silverstone, a 26 de Agosto.

