Bernardo Silva decisivo na vitória do Manchester City

Época nova, mas para os adeptos do Manchester City e do Arsenal parece que continua tudo igual. Na estreia na Premier League 2018-19, os “citizens” deram no Emirates Stadium, em Londres, uma prova de força conquistando um triunfo inequívoco contra os “gunners”. A equipa de Pep Guardiola venceu por 2-0, com golos de Sterling e Bernardo Silva, mostrando uma superioridade clara sobre um Arsenal que não parece mostrar melhorias sob o comando de Unai Emery.

Dando-se ao luxo de deixar no banco de suplentes jogadores como Kevin De Bruyne, Leroy Sane e Gabriel Jesus, o Manchester City assumiu o domínio da partida desde o apito inicial e sem surpresa adiantou-se no marcador, com um golo de Raheem Sterling (14’).

A perder, o Arsenal mostrou-se sempre incapaz de causar problemas aos campeões ingleses e o intervalo chegou sem que Ederson tivesse que efectuar qualquer defesa complicada.

Na segunda parte, o Arsenal melhorou com a entrada de Lacazette, mas quando os “gunners” começaram a acreditar que podiam discutir o resultado, o City matou o jogo com um golo português: aos 64’, Mendy cruzou atrasado para a marca de grande penalidade, onde surgiu Bernanrdo Silva que rematou com qualidade de primeira com o pé esquerdo para o fundo da baliza de Petr Cech.

