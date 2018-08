Palcos da semana

Festival

Cinema na fronteira

O festival Periferias surgiu em 2013 com o intuito de levar cinema a aldeias e lugares históricos da região fronteiriça entre Portugal e Espanha. Se inicialmente estava limitado ao município de Marvão, entretanto conseguiu ampliá-lo para Valência de Alcântara, Espanha. Com um programa que cobre vários géneros cinematográficos, este ano vai ser possível ver mais de 40 filmes entre os quais, e em antestreia, Raiva de Sérgio Tréfaut. Além deste, estão programadas projecções de Guadalquivir, de Joaquín Gutierrez Acha, e Te Entiendo, de Victor Hugo Costa, uma maratona de curtas ibéricas, um ciclo de cinema ambiental, concertos e debates.

MARVÃO E VALÊNCIA DE ALCÂNTARA Vários locais

De 10 a 20 Agosto. Programa completo aqui.

Bilhetes de 5€ (sessão) a 30€ (passe)

Foto José de Guimarães

Artes gráficas

Impressões

Setecentos artistas e 1400 obras. São estes os números da Bienal Internacional de Gravura do Douro. Direccionada, sobretudo, para técnicas de impressão e artes gráficas, na sua nona edição a bienal dispersa-se por museus, auditórios e outros espaços culturais de Foz Côa, Régua, Chaves, S. Martinho de Anta, Vila Real, Alijó, Favaios, Celeiros e Bragança. Este ano vai ser possível ver trabalhos de Daniel Hompesch, Nuno Canelas, Sohee Kim, Cleo Wilkinson, entre inúmeros outros artistas, assim como uma homenagem ao artista plástico José de Guimarães, que terá exposições no Museu do Douro e no Museu do Côa.

DOURO Vários locais

De 10 de Agosto a 31 de Outubro. Programa completo aqui.

Foto John Mowat

Teatro

Há revolta na beira

Décima quarta edição do Festival Internacional de Teatro ao Ar Livre. Organizado pela ESTE - Estação Teatral da Beira Interior, este ano vão estar em cena 14 peças de 11 companhias de teatro, algumas com convidados internacionais. O TeatroAgosto inaugura dia 17, com O Sítio, do Teatro da Chanca, e no dia seguinte vão a cena Juba, el Niño Calvo, da Marmore Produccionnes, Há Beira na Revolta, da ESTE, e A Última Noite do Capitão, de Filipe Crawford. O festival prossegue durante a semana com mais peças, concertos e outras actividades, das quais se destacam as masterclasses de Teatro Visual do encenador inglês John Mowat, de 23 a 25 de Agosto.

FUNDÃO Vários locais

De 17 a 26 de Agosto. Programa completo aqui.

Bilhetes de 6€ (dia) a 25€ (passe)

Foto

Festival

Ritmo e poesia

Em 1989 a banda de punk-rock Peste & Sida grava uma música sobre as idas à Costa de Caparica e imortaliza as praias da Margem Sul num hino que, em 2014, se tornou o nome de um festival. Com um cartaz inteiramente constituído por bandas portuguesas, na quinta edição d'O Sol da Caparica, ao longo de quatro dias, tocam Virgul, Paus, Carminho, Jorge Palma, UHF, GNR, Rodrigo Leão, entre muitos outros, e, claro, os Peste & Sida. Haverá ainda espaço para poesia, nas sessões Debaixo da Língua, da Lisbon Poetry Orchestra, e para as crianças, que têm o domingo todo só para elas.

COSTA DE CAPARICA Parque Urbano

De 16 a 19 de Agosto. Quinta a domingo às 16h. Domingo, a partir das 10h.

Programa completo aqui.

Bilhetes de 17€ (dia, excepto domingo, 2€) a 37€ (passe)

Foto King Gizzard & the Lizard Wizard

Música

Num habitat natural...

Pussy Riot, Fleet Foxes, Skepta e Arcade Fire são os cabeças de cartaz da 26.ª edição do Paredes de Coura. Depois do aquecimento com o “Paredes de Coura Sobe À Vila”, mais quatro dias de rock, música psicadélica, soul, punk e até grime, agora no anfiteatro natural. O festival arranca dia 15, com The Blaze, Marlon Williams e King Gizzard & The Lizard Wizard. Seguem-se, dia 16, Shame, Jungle e Fleet Foxes. No terceiro dia, Pussy Riot e Skepta ocupam o palco principal e, para a despedida, tocam Curtis Harding, Yasmine Hamdan e Arcade Fire. Linda Martini, Conan Osíris, Vaarwell e Ermo, são algumas das bandas portuguesas que marcam presença no alinhamento deste ano.

PAREDES DE COURA Praia fluvial do Taboão

De 15 a 18 de Agosto. Programa completo aqui.

Bilhetes a 50€ (dia) e 100€ (passe).

