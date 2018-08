Presidente agradece empenho e lembra que época de fogos não terminou

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, agradeceu este sábado em nome dos portugueses a "dedicação" dos operacionais que combateram durante "dias difíceis" o incêndio de Monchique e lembrou que a época de fogos ainda não terminou.

"Todos os portugueses acompanharam de perto ou de longe estes dias mais difíceis nas vossas vidas e pela minha boca vos agradecem aquilo que foi uma dedicação, se possível, mais exigente, mais complexa, mais difícil, mais extenuante, que foi a dos últimos dez dias", afirmou o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa dirigia-se assim aos operacionais que o aguardavam à chegada ao posto de comando da Protecção Civil, instalado no centro da vila de Monchique, no distrito de Faro.

Presidente da República e Ministro da Administração Interna no Posto de Comando Operacional do incêndio de Monchique para se inteirarem do ponto de situação dos trabalhos pic.twitter.com/XIuNsNX0Q8