Terminal da rede Expresso

A Lisboa de Fernando Medina é, sem dúvida, uma cidade de contrastes. Ao mesmo tempo que se pode orgulhar de ter um dos terminais de cruzeiros mais requintados e caros do mundo (recentemente inaugurado com custo de mais de 70 milhões de euros), “esconde” dos olhares o terminal de autocarros da rede Expresso, localizado em Sete Rios.

PUB

Não há palavras para qualificar aquela infra-estrutura, digna de um país do 4.º mundo. É verdade que os utentes não são turistas ricos que pagam milhares por uma viagem à volta do mundo. Somente gente com pouco poder de compra. Idosos que regressam às suas terras, estudantes com dinheiro contado, turistas de mochila às costas. Mas bolas, até mesmo esta “pobre” gente merecia melhor sorte.

PUB

Nesta ultima semana, com as altas temperaturas, reinou o caos entre passageiros e funcionários. Quase 47 graus marcava o termómetro, inclemente. Os velhos pavilhões, em tempos usados pelo metropolitano como oficinas, não têm o mínimo de condições. Deviam ser fechados pela ASAE, por não respeitarem o normativo vigente.

As centenas de passageiros e funcionários são obrigados a suportar, além das altas temperaturas (não existe ar condicionado), a poluição constante das dezenas de autocarros que, quando estão estacionados, nunca desligam o motor para que o ar condicionado interior não deixe de funcionar. Um simples vidro a separar a zona de espera (se assim se pode chamar àquele espaço), permitiria diminuir a poluição a que os passageiros estão sujeitos e, consequentemente, criar condições para instalar ar condicionado.

O presidente da câmara, sempre tão solicito a colher os louros do sucesso turístico da cidade, não devia permitir a existência de uma infra-estrutura que envergonha a cidade.

Joaquim Sequeira Trindade, Lisboa

Incêndios: o pesadelo nacional

Tenho acompanhado com renovado interesse o vosso trabalho jornalístico de informação séria e de cuidadosa investigação sobre o terrível incêndio na serra algarvia. Esta situação, já habitual e dramática em Portugal, leva-me a questionar o que corre mal na prevenção das florestas, não só nos meses quentes mas durante todo o ano.

Exerci funções em várias zonas do país, nomeadamente em Mação, e nessa época (anos 80) existia o serviço militar obrigatório (SMO) em que o número de efectivos no Exército permitia que várias patrulhas motorizadas de dois e três veículos percorressem a densa zona arborizada dos concelhos de Mação, da Sertã e de Vila de Rei, todos os dias, contribuindo para uma melhor fiscalização das matas desses três concelhos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Agora, passadas duas décadas sobre essa infeliz iniciativa dos partidos políticos (o fim do SMO), com honrosa excepção do PCP, não seria a altura da Assembleia da República, do governo e do próprio PR se debruçarem sobre a reintrodução do SMO ou de um serviço idêntico que impusesse aos jovens dos dois sexos o cumprimento, pelo menos durante um ano, de uma verdadeira contribuição para a defesa nacional?

Seria bom trocar os abraços e os afectos por trabalho a sério para bem da sociedade portuguesa.

Manuel Alves, Lisboa

PUB