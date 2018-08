Centenas de feridos em manifestação contra o Governo em Bucareste

Os novos protestos antigovernamentais em Bucareste deixaram centenas de feridos. Os manifestantes, que saíram à rua contra a corrupção, acusam a polícia de usar força excessiva.

Dezenas de milhares de pessoas concentraram-se na noite de sexta-feira na Praça Victoriei, no centro da capital. Os protestos começaram a tornar-se violentos quando um grupo de pessoas tentou furar a barreira policial na direcção do edifício onde está sedeado o Governo. A polícia respondeu com gás lacrimogéneo, gás pimenta e canhões de água.

O balanço revelado este sábado apontava para 400 feridos, incluindo vários polícias que foram atingidos por pedras e garrafas. Para sábado estão marcadas mais acções de protesto e há receios de novos confrontos.

PUB

PUB

O Presidente romeno, Klaus Iohannis, condenou a “intervenção brutal” das forças de segurança e pediu explicações ao Ministério do Interior acerca do uso desproporcional de força sobre os manifestantes. “Condeno firmemente a intervenção brutal da polícia anti-motim, fortemente desproporcional em relação às acções da maioria das pessoas”, afirmou Iohannis, através de um comunicado.

A manifestação foi convocada por membros da diáspora romena, muitos dos quais regressaram ao país durante as férias, para protestar contra a corrupção e contra a intervenção do Governo junto do poder judicial. Para além de Bucareste, os protestos juntaram milhares de pessoas nas principais cidades romenas.

Uma delas, Daniel Ostafi, de 42 anos, mudou-se para Itália há 15 anos e lamenta não ter condições para regressar. “Vim embora para dar aos meus filhos uma vida melhor, que não era possível aqui na altura. Infelizmente, continua a não ser possível, as pessoas que nos governam não estão qualificadas e são corruptas”, disse à Reuters o camionista, durante a manifestação.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Há meses que a tensão nas ruas de Bucareste é elevada. Em causa está o afastamento da procuradora que liderava a agência anti-corrupção, Laura Kovesi, por ordem do Governo do Partido Social Democrata. O Executivo acusa Kovesi – que se tornou no rosto da luta contra a corrupção nos últimos anos – de abuso de poder durante o seu mandato à frente da Direcção Nacional Anticorrupção.

Para grande parte da população, porém, o afastamento de Kovesi serve simplesmente para desacelerar as investigações a membros do partido no poder, incluindo o seu líder, Liviu Dragnea, condenado em Junho num caso de corrupção.

A Roménia aparece consistentemente nos últimos lugares dos rankings de percepção de corrupção entre os membros da União Europeia.

PUB