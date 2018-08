BaBe, o projecto ecológico que quer emprestar berços a bebés

Um berço ecológico que pode ser usado durante quatro meses, devolvido à maternidade e reutilizado por outros recém-nascidos. É esta a base do BaBe, projecto pensado por Maria João Rasga e Anisa Shahidian, duas amigas que querem implementar o banco de troca de berços no local onde nasceram, o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

A ideia foi inspirada no modelo finlandês, implementado para reduzir a taxa de mortalidade, e que há cerca de 65 anos dá caixas de cartão — que podem ser usadas como berço e que vêm com vários bens essenciais no interior — a todas as mães que forem consultadas nas clínicas ou hospitais do país.

Maria João Rasga, bióloga, e Anisa Shahidian, engenheira informática, quiseram ir mais longe e propuseram-se a construir berços a partir de uma nova perspectiva tecnológica. “O berço é feito de PLA, um material biodegradável, não tóxico, termorresistente, lavável e biodegradável, que tem origem em fibras celulósicas de restos alimentares, portanto constitui um verdadeiro recurso renovável. Usamos depois o fio produzido para imprimir a babybox em 3D”, explica Maria João Rasga, uma das mentes por detrás do projecto.

Depois de consolidado, o BaBe foi submetido ao OPP (Orçamento Participativo Portugal) de 2018 com um orçamento de cerca de 200 mil euros. As criadoras consideram o projecto um “study case na área da economia circular promovendo valores ambientais, como a diminuição da pegada ecológica”, sublinhando também que o projecto contribui de forma indirecta para a sensibilização da comunidade para o problema da baixa natalidade, tendência que começa a ser gritante no Alentejo.

A acrescentar a esta ideia, as criadoras querem incutir o conceito de educação ambiental e de diminuição da pegada ecológica nas camadas mais jovens através da reutilização dos berços. Para tal, terão de construir uma base de dados onde as famílias que estejam interessadas em aderir ao projecto se possam inscrever e recebam, ao fim de três ou quatro meses, o alerta que as avisa que devem devolver o berço ao hospital para que depois outras mães o possam utilizar.

Além do berço, o projecto prevê a criação de um kit do bebé que inclui essenciais tanto para o recém-nascido como para a mãe. “O recheio do berço tem enxoval para Verão e

ou para Inverno, dependendo da altura do ano em que o bebé nasça, e inclui roupa interior, baby-grows, lençóis, manta de actividades, gorro, fraldas de pano, carteira de documentos, livro para o banho e ainda roupa interior para a mãe”, esclarece Maria João Rasga.

O berço terá ainda um colchão feito de cortiça, material nobre na região de Évora, parte que foi inspirada no próprio nascimento de Maria João, altura em que também a sua mãe trocou os típicos colchões com forros de plásticos pelo forro de cortiça. A paleta que marca o enxoval será composta de cores sóbrias e neutras, entre o branco, cremes, cinzas, para que possam ser dados a todos os bebés independentemente do sexo. Maria João Rasga sublinha que caso seja concretizado, o BaBe será “uma medida igualitária por ser destinada a todos os bebés, independentemente da condição socioeconómica da mãe”.

As criadoras estimam que sejam necessários cerca de 300 berços ecológicos uma vez que nascem no HESE cerca de 1200 bebés por ano. No entanto, numa primeira fase serão criados apenas 30 protótipos para perceber a aceitação das famílias e a divulgação será feita através de um site para gestão do BaBe, “preferencialmente associado ao Hospital de Évora ou a uma Associação de Solidariedade Social”, pode ler-se na descrição do projecto.

As votações terminam no fim de Setembro e caso reúna votos suficientes e seja aprovado, o BaBe será implementado nos municípios de Arraiolos, Évora, Montemor-o-Novo, Redondo e Reguengos de Monsaraz. Caso o projecto não vá para a frente, Maria João Rasga espera que outras entidades e investidores acreditem na ideia e queiram concretizá-la.

Texto editado por Ana Fernandes

