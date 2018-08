A fortaleza voadora que agora é um coral

Como ir

Não há ligações directas de Lisboa para Amã mas várias companhias oferecem voos a pouco mais de 400 euros. A Ibéria, a Lufthansa e a Turkish Airlines são boas alternativas, com uma escala habitualmente de curta duração. Chegados a Amã, para além do voo doméstico para Aqaba, há autocarros diários e taxistas dispostos a fazer a viagem de 330km através da auto-estrada do deserto.

Quando ir

Em qualquer altura do ano, exceptuando talvez o pico do Verão (agora pode ser boa altura para planear uma viagem no Outono). A Jordânia é um país pequeno mas com grandes variações de temperatura: em Aqaba, aos potenciais mais de 45º C é preciso acrescentar o vento quente difícil de tolerar. A Primavera é a altura ideal, mas Aqaba é agradável no Outono e no Inverno (ao contrário de Amã, onde pode nevar).

Onde ficar

A escolha de hotéis é vasta em Aqaba, naturalmente muito dentro do género resort de praia. Do Golden Rose (tem duas estrelas, é possível pagar menos de 40 euros por noite) ao Arab Divers (um pouco mais caro, direccionado ao que leva a maioria dos viajantes a Aqaba), passando pelas cadeias internacionais, como o Movenpick, o InterContinental ou o Hilton, as opções são vastas.

Uma noite no deserto, um amanhecer em Petra, é tudo possível, basta querer e marcar (mais difícil para os que querem fugir a grupos e excursões organizadas).

Em Amã há hotéis mesmo para todos os preços e gostos. Se quiser gastar pouco e ficar numa zona animada, a Rua Al-Amir Mohammed é a solução – bem no centro antigo, perto do Teatro Romano, de vários mercados ou lojas de música, tem desde camaratas a hotéis com quartos duplos que dão para as traseiras e estão assim a salvo do barulho do trânsito ou da movimentada hora do jantar, permitindo descanso no meio da experiência da vida na capital. Subindo pela cidade, os hotéis mais caros ficam no alto das colinas, nas zonas mais novas de Amã.