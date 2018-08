V. Setúbal arranca campeonato com triunfo sobre o Desp. Aves

O Vitória de Setúbal iniciou neste sábado a I Liga portuguesa de futebol de 2018-19 com um triunfo em casa sobre o Desportivo das Aves, por 2-0, num jogo com duas expulsões para os vila-condenses.

No Estádio do Bonfim, em Setúbal, Costinha, aos três minutos, e Cádiz, aos 61', marcaram os golos da equipa de Lito Vidigal, que beneficiou das expulsões de Falcão (45'+6') e Jorge Fellipe (66') na equipa do Desportivo das Aves, vencedora da Taça de Portugal na época passada.

Com três pontos, os sadinos, que se salvaram da despromoção perto do final do campeonato anterior, juntam-se no topo da classificação ao Benfica, que abriu a primeira jornada na sexta-feira, com um triunfo sobre o Vitória de Guimarães (3-2).

O FC Porto, campeão nacional, inicia a defesa do título ainda neste sábado, recebendo o Desportivo de Chaves, no Estádio do Dragão.

