Brahimi acelera para ajudar FC Porto a iniciar a defesa do título

Com um início de época marcado por um troféu conquistado e algumas incertezas no plantel, o campeão nacional FC Porto inicia hoje em casa (21h, Sport TV) a caminhada para tentar revalidar o título e o primeiro obstáculo é o Desp. Chaves, equipa que ainda não conseguiu pontuar no Estádio do Dragão.

Um dos elementos em dúvida para o jogo desta noite é Marega, que foi o maior tema de conversa no FC Porto a partir do momento em que o maliano não participou no último treino da equipa antes da Supertaça, conquistada na semana passada. O extremo, que ontem de tarde já se treinou, esteve muito ligado a uma transferência para o West Ham, cenário que não veio a concretizar-se, já que o mercado de transferências em Inglaterra fechou na passada quinta-feira.

Até ver, Marega fica no FC Porto, mas não fica a mal. Quem o garantiu foi Pinto da Costa: “Se não quiséssemos que o Marega continuasse, tínhamo-lo deixado sair em condições piores para o FC Porto do que aquelas em que estamos obrigados a fazê-lo”. Ontem, em declarações à RTP, o presidente dos “azuis e brancos” afirmou que “ninguém cumpriu o que está no contrato assinado pelo FC Porto”. “Ninguém chegou à cláusula de rescisão do Marega [40 milhões de euros], nem sequer perto”, revelou o dirigente.

Outra das dúvidas no FC Porto prende-se com Brahimi, que se lesionou na Supertaça, mas a verdade é que o argelino participou ontem no último treino no Olival, ainda que de forma condicionada. A presença do extremo no encontro desta noite será menos uma dor de cabeça para Sérgio Conceição, que na Supertaça viu as suas opções ofensivas diminuírem ainda mais com a lesão muscular de Soares. No boletim clínico do clube estão ainda José Sá, o central Mbemba, Danilo e Diogo Costa.

Seja qual for o “onze” escolhido, certo é que Sérgio Conceição vai estar no banco a orientar o FC Porto. O técnico foi expulso no jogo da Supertaça, devido a protestos, e foi alvo de uma multa por parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, acabando por não fazer antevisão ao embate com o Desp. Chaves.

Por sua vez, Daniel Ramos pode fazer história duas vezes. O técnico do Desp. Chaves nunca venceu na casa de um dos três “grandes” e tem hoje uma oportunidade para o fazer. “Este será um jogo de exigência máxima, pois é frente ao campeão nacional, mas queremos começar da melhor forma possível: a somar pontos”, assumiu o ex-técnico do Marítimo.

Se conseguir fazer um ou três pontos, será a primeira vez que o Desp. Chaves pontua no Dragão. O técnico quer que a sua equipa complique a vida ao FC Porto e sublinha: “No campo é que se confirma, ou não, o estatuto que as equipas têm”.

